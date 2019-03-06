В Екатеринбурге за 40 млн продают жилье с фреской «Бегство в Египет»

Четырехкомнатную квартиру с фреской «Бегство в Египет», которая находится в доме на Радищева, 10, выставили на продажу. За роскошное жилье с дизайнерским ремонтом хозяева просят 40 миллионов рублей, пишут на сайте N1.RU. Продавцы указывают, что возможен торг, ипотека или обмен.

Общая площадь жилья, расположенного на 14 этаже, — 222 квадрата. В квартире есть большой холл, гостиная-столовая с колоннами и той самой фреской с библейским сюжетом, три спальни, просторная ванная комната, два гардероба. По периметру дома есть видеокамеры, охрана, а в подъезде — консьерж, отмечают продавцы. Кроме того, здесь оборудован подземный паркинг. Предлагаем вам оценить авторский ремонт вместе с ЕТВ: