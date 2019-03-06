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В Екатеринбурге за 40 млн продают жилье с фреской «Бегство в Египет»

10:19, 06 Март 2019
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Фото: N1.RU
Ремонт в квартире делали по специальному проекту.

Четырехкомнатную квартиру с фреской «Бегство в Египет», которая находится в доме на Радищева, 10, выставили на продажу. За роскошное жилье с дизайнерским ремонтом хозяева просят 40 миллионов рублей, пишут на сайте N1.RU. Продавцы указывают, что возможен торг, ипотека или обмен.

Общая площадь жилья, расположенного на 14 этаже, — 222 квадрата. В квартире есть большой холл, гостиная-столовая с колоннами и той самой фреской с библейским сюжетом, три спальни, просторная ванная комната, два гардероба. По периметру дома есть видеокамеры, охрана, а в подъезде — консьерж, отмечают продавцы. Кроме того, здесь оборудован подземный паркинг. Предлагаем вам оценить авторский ремонт вместе с ЕТВ:

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Помимо квартиры на Радищева в Екатеринбурге продают еще две жилплощади с дизайнерским ремонтом. Так, на Попова, 33а есть квартира с с элементами контемпорари и зимним садом, а на Николая Никонова, 10 с авторской кухней.

Фото в тексте и на главной: N1.RU
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, квартиры, Свердловская область , продажа, недвижимость
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