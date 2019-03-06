Полиция Екатеринбурга ищет тех, чей отпуск испортил «РоссТур»
18:31, 06 Март 2019
За три месяца пожаловались 40 человек, которые потратились на путевке но остались в столице Урала.
Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших клиентов туроператора «Росстур». С сентября по ноябрь 2018 года в правоохранительные органы поступило 40 жалоб от жителей города, которые оплатили путевку, но так и не смогли отдохнуть. В это время федеральное агентство по туризму исключило «РоссТур» из единого реестра туроператоров и компания прекратила свою деятельность.
Сумма ущерба составила один миллион рублей, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге. Полиция считает, что пострадавших может быть больше. Всех, кто оплатил тур, но остался прозябать в Екатеринбурге, просят обратиться в дежурную часть на Фрунзе, 74. При себе нужно иметь паспорт и договор с турфирмой. Подробности можно уточнить по телефону (343)294-14-94.
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