Полиция Екатеринбурга ищет тех, чей отпуск испортил «РоссТур»

Полиция Екатеринбурга ищет пострадавших клиентов туроператора «Росстур». С сентября по ноябрь 2018 года в правоохранительные органы поступило 40 жалоб от жителей города, которые оплатили путевку, но так и не смогли отдохнуть. В это время федеральное агентство по туризму исключило «РоссТур» из единого реестра туроператоров и компания прекратила свою деятельность.

Сумма ущерба составила один миллион рублей, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбурге. Полиция считает, что пострадавших может быть больше. Всех, кто оплатил тур, но остался прозябать в Екатеринбурге, просят обратиться в дежурную часть на Фрунзе, 74. При себе нужно иметь паспорт и договор с турфирмой. Подробности можно уточнить по телефону (343)294-14-94.