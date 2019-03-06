Госавтоинспекция Екатеринбурга усилит патрулирование в праздники

Госавтоинспекция усилит патрулирование Екатеринбурга с 8 по 10 марта. Рейд «Безопасная дорога» направят на поиски пьяных водителей, автомобилистов без прав или тех, кто лишился их из-за нарушений ПДД, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

За первые два месяца 2019 года в уральской столице произошло семь аварий с участием пьяных водителей. В минувшие выходные и февральские праздники полицейские задержали 76 водителей: 57 нетрезвых и 19 без прав. В отношении двух человек возбудили уголовные дела. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Жители Екатеринбурга могут сами сообщить о поддатых автомобилистах. Для этого необходимо позвонить в органы внутренних дел по телефонам: (343)263-19-02, (343)269-77-00 или 02. Заявить о нарушениях можно анонимно.