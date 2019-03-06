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Главы районов испугались увольнений и вывезли снег из Екатеринбурга

16:49, 06 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Администрации отчитались о своей работе на сайтах.

Главы семи районов Екатеринбурга испугались увольнений, которыми им пригрозил мэр Александр Высокинский. На сайтах администраций появились отчеты об уборке. ЕТВ делится с вами выдержками из них.

За февраль в Железнодорожном районе Екатеринбурга вывезли 49,7 тонны снега. К 6 марта эта цифра увеличилась до 110 тонн и составила 76% от плана. Администрация Верх-Исетского района отчиталась, что рабочие оперативно убирают наледь и снег с тротуаров и дорог. Кроме того, специалисты объезжают торговые центры, магазины, остановки, автозаправки. С ноября 2018 года по февраль 2019 года из Верх-Исетского района убрали 40 тонн снега.

С проблемами вывоза осадков столкнулись в Ленинском районе. Скопление автомобилей во дворах мешает чистить территорию тщательно. Такая ситуация сложилась на улицах Академика Бардина (в проезде между Чкалова и Решетникова), но от проблемы уже избавились 3 марта. Фотоотчет об уборке сугробов выложили на сайте администрации Кировского района. Как сообщили в пресс-службе этого района, дорожники почистили улицу Мира, участок на Новгородцевой, 11, тротуары на Фонвизина и Смазчиков, территории на Педагогической, Малышева, 122, Фабричной, в переулке Трамвайный.

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Орджоникидзевский район похвастался своей работой тоже, но не 5–6 марта, как остальные, а только 1 числа. Так, в районе вывезли за неделю 14 тысяч тонн снега, использовали 22 тонны антигололеда и 81 тонну мелкофракционного щебня. Режим по уборке снега пообещали соблюдать до середины апреля. В Чкаловском районе за сутки убрали 2717 тонн снега с участием 100 машин. В Октябрьском районе с 5 по 6 марта вывезли меньше сугробов — всего 1549 тонн. Главы всех семи районов просят автомобилистов с пониманием относиться к работам и не создавать помехи для них.

Напомним, у мэра Екатеринбурга Александра Высокинского лопнуло терпение. Он пообещал избавиться от районных управляющих, если они не проконтролируют дорожников к 10 марта. В воскресенье глава города собирается отправиться в рейд вместе с руководителями. Если Высокинского не устроит чистота на улицах, он уволит неугодных глав администраций прямо в ходе рейда.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, уборка снега, уборка, мэр, увольнение, снег, грязь, Александр Высокинский
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