Главы районов испугались увольнений и вывезли снег из Екатеринбурга

Главы семи районов Екатеринбурга испугались увольнений, которыми им пригрозил мэр Александр Высокинский. На сайтах администраций появились отчеты об уборке. ЕТВ делится с вами выдержками из них.

За февраль в Железнодорожном районе Екатеринбурга вывезли 49,7 тонны снега. К 6 марта эта цифра увеличилась до 110 тонн и составила 76% от плана. Администрация Верх-Исетского района отчиталась, что рабочие оперативно убирают наледь и снег с тротуаров и дорог. Кроме того, специалисты объезжают торговые центры, магазины, остановки, автозаправки. С ноября 2018 года по февраль 2019 года из Верх-Исетского района убрали 40 тонн снега.

С проблемами вывоза осадков столкнулись в Ленинском районе. Скопление автомобилей во дворах мешает чистить территорию тщательно. Такая ситуация сложилась на улицах Академика Бардина (в проезде между Чкалова и Решетникова), но от проблемы уже избавились 3 марта. Фотоотчет об уборке сугробов выложили на сайте администрации Кировского района. Как сообщили в пресс-службе этого района, дорожники почистили улицу Мира, участок на Новгородцевой, 11, тротуары на Фонвизина и Смазчиков, территории на Педагогической, Малышева, 122, Фабричной, в переулке Трамвайный.