Екатеринбуржцы будут обсуждать застройку города на отдельном сайте
08:47, 06 Март 2019
Мэрия заплатит 750 тысяч рублей за площадку для слушаний по градостроительным проектам.
Горадминистрация ищет подрядчика, который разработает сайт для обсуждения градостроительных проектов. За это она готова заплатить до 750 тысяч рублей. Документы опубликованы на сайте госзакупок.
Разработчик должен сделать площадку, на которой в зависимости от того, авторизован человек или нет, пользователю предоставляются разные опции. Для неавторизованных юзеров доступны только просмотр градостроительных проектов, которые планируется воплотить в Екатеринбурге. Те, кто прошел регистрацию (через ЕСИА или екатеринбург.рф), смогут комментировать и обращаться с вопросами в специальную электронную приемную.
Публичные обсуждения градостроительных проектов и изменения в генплане перешли в онлайн — теперь не будет очных встреч на физических площадках. Решения жителей носят рекомендательный характер.
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