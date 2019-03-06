Екатеринбуржцы будут обсуждать застройку города на отдельном сайте

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Разработчик должен сделать площадку , на которой в зависимости от того , авторизован человек или нет , пользователю предоставляются разные опции. Для неавторизованных юзеров доступны только просмотр градостроительных проектов , которые планируется воплотить в Екатеринбурге. Те , кто прошел регистрацию ( через ЕСИА или екатеринбург.рф), смогут комментировать и обращаться с вопросами в специальную электронную приемную.





Публичные обсуждения градостроительных проектов и изменения в генплане перешли в онлайн — теперь не будет очных встреч на физических площадках. Решения жителей носят рекомендательный характер.