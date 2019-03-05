В Екатеринбурге начали набор экскурсоводов индустриальной биеннале

В Екатеринбурге начали набор медиаторов для пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Участники программы пять месяцев будут изучать групповую психологию и тренировать коммуникативные навыки. Экскурсоводы, прошедшие отбор и подготовку, получат оплачиваемую работу на выставочных проектах биеннале с 10 сентября по 1 декабря.

Обучающая программа стартует 20 апреля. Участниками могут стать представители любых профессий. Образование искусствоведа не требуется. Заявку на участие нужно подать здесь до 31 марта. Темой пятой индустриальной биеннале станет «Бессмертие».

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С местом для новой биеннале организаторы пока не определилисьтак как сложно подобрать такую же мощную площадкукак Приборостроительный заводв 2017 году) и гостиницаИсеть»в 2015 году).