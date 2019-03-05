В Екатеринбурге начали набор экскурсоводов индустриальной биеннале
15:00, 05 Март 2019
Участников будут пять месяцев обучать психологии.
В Екатеринбурге начали набор медиаторов для пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Участники программы пять месяцев будут изучать групповую психологию и тренировать коммуникативные навыки. Экскурсоводы, прошедшие отбор и подготовку, получат оплачиваемую работу на выставочных проектах биеннале с 10 сентября по 1 декабря.
Обучающая программа стартует 20 апреля. Участниками могут стать представители любых профессий. Образование искусствоведа не требуется. Заявку на участие нужно подать здесь до 31 марта. Темой пятой индустриальной биеннале станет «Бессмертие».С местом для новой биеннале организаторы пока не определились, так как сложно подобрать такую же мощную площадку, как Приборостроительный завод (в 2017 году) и гостиница «Исеть» (в 2015 году).
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