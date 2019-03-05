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В Екатеринбурге начали набор экскурсоводов индустриальной биеннале

15:00, 05 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Участников будут пять месяцев обучать психологии.

В Екатеринбурге начали набор медиаторов для пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Участники программы пять месяцев будут изучать групповую психологию и тренировать коммуникативные навыки. Экскурсоводы, прошедшие отбор и подготовку, получат оплачиваемую работу на выставочных проектах биеннале с 10 сентября по 1 декабря.

Обучающая программа стартует 20 апреля. Участниками могут стать представители любых профессий. Образование искусствоведа не требуется. Заявку на участие нужно подать здесь до 31 марта. Темой пятой индустриальной биеннале станет «Бессмертие».

С местом для новой биеннале организаторы пока не определились, так как сложно подобрать такую же мощную площадку, как Приборостроительный завод (в 2017 году) и гостиница «Исеть» (в 2015 году).
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Экскурсовод, Биеннале современного искусства, биеннале, Свердловская область , Екатеринбург
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