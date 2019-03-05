«Смотрите, что покупаете»: мэрия дала совет родителям Академического

Проблему переполненных школ в Академическом и Краснолесье планируют решить через полтора года. « К 300-летию города туда планируют провести транспорт. Но это отдаленная перспектива. Детей много и мы будем готовы принять их в строящиеся школы», — сообщил вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов. По его словам , к 2020 году в Краснолесье планируется сдать пристрой к школе № 181. В этом году там пришлось сформировать 21 первый класс.





Инициативная группа родителей Академического просит мэрию заморозить стройку новых районов на время , пока они не будут обеспечены необходимым количеством школ и детсадов.

« Смотрите внимательно когда покупаете квартиру какая ситуация со школами и детсадами. Будет виноват город , но проблема комплексная», — ответил вице-мэр.



