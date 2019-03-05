«Смотрите, что покупаете»: мэрия дала совет родителям Академического
14:42, 05 Март 2019
Разгрузить школы микрорайона планируют только через полтора года.
Проблему переполненных школ в Академическом и Краснолесье планируют решить через полтора года. «К 300-летию города туда планируют провести транспорт. Но это отдаленная перспектива. Детей много и мы будем готовы принять их в строящиеся школы», — сообщил вице-мэр по социальной политике Дмитрий Баранов. По его словам, к 2020 году в Краснолесье планируется сдать пристрой к школе № 181. В этом году там пришлось сформировать 21 первый класс.
Инициативная группа родителей Академического просит мэрию заморозить стройку новых районов на время, пока они не будут обеспечены необходимым количеством школ и детсадов.
«Смотрите внимательно когда покупаете квартиру какая ситуация со школами и детсадами. Будет виноват город, но проблема комплексная», — ответил вице-мэр.
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