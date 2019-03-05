Проверять готовность Екатеринбурга к Универсиаде будут в июне

Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) посетит Екатеринбург в июне, чтобы проверить готовность города принять Универсиаду-2023. К этому времени заявочный комитет должен подготовить заявочную книгу. Работать над ней с апреля начнут в Лозанне, сообщил ТАСС резидент FISU Олег Матыцин. По его словам, шансы города пока рано оценивать, но он уже имеет статус кандидата.

«Наличие в Екатеринбурге федерального университета — очень важный компонент для FISU, опыт проведения многих крупных соревнований по различным видам спорта — это тоже позитивный момент», сообщил Олег Матыцин



Президент России Владимир Путин поддержал Екатеринбург в борьбе за Универсиаду-2023. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта глава государства заявил, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне. Окончательное решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

Об объектах, которые могут появиться в Екатеринбурге в случае победы заявки, читайте здесь.