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Проверять готовность Екатеринбурга к Универсиаде будут в июне

17:33, 05 Март 2019
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Фото: kremlin.ru
Заявочный комитет готовится отправиться в Лозанну, чтобы написать заявочную книгу. 

Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) посетит Екатеринбург в июне, чтобы проверить готовность города принять Универсиаду-2023. К этому времени заявочный комитет должен подготовить заявочную книгу. Работать над ней с апреля начнут в Лозанне, сообщил ТАСС резидент FISU Олег Матыцин. По его словам, шансы города пока рано оценивать, но он уже имеет статус кандидата.

«Наличие в Екатеринбурге федерального университета — очень важный компонент для FISU, опыт проведения многих крупных соревнований по различным видам спорта — это тоже позитивный момент», сообщил Олег Матыцин

Президент России Владимир Путин поддержал Екатеринбург в борьбе за Универсиаду-2023. На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта глава государства заявил, что уральская столица способна провести соревнования на достойном уровне. Окончательное решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе.

Об объектах, которые могут появиться в Екатеринбурге в случае победы заявки, читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Универсиада
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