Клумбы Екатеринбурга украсят цветами за 17 миллионов
11:10, 05 Март 2019
Мэрия закупит семена 39 видов.
Мэрия Екатеринбурга потратит на семена для городских клумб 17 миллионов рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, поставщик должен до 15 мая найти 39 видов цветов. На клумбах появятся бегонии, виолы, вербены, ирисы и петунии разных цветов. Также под цветы закупят кашпо и грунт.
Растения в Екатеринбурге отдельно закупают для цветочных композиций в разные районы. Для праздника цветов в Октябрьском в прошлом году докупали 2,8 тысячи пионов, роз и гладиолусов за 350 тысяч рублей.
Растения появляются и в городских парках. На набережной от Малышева до Куйбышева в 2017 году высадили 16 тысяч кустарников и саженцев из Голландии за 30 миллионов рублей, но забыли их прополоть.
«Вступление в „Молодую гвардию“ — это американская мечта»
23-летний депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков — о городских проблемах.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Прием психотерапевта: чего стоит бояться на самом деле?
Елена Шанович
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.