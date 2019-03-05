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Клумбы Екатеринбурга украсят цветами за 17 миллионов

11:10, 05 Март 2019
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Фото: pixabay
Мэрия закупит семена 39 видов.
Мэрия Екатеринбурга потратит на семена для городских клумб 17 миллионов рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, поставщик должен до 15 мая найти 39 видов цветов. На клумбах появятся бегонии, виолы, вербены, ирисы и петунии разных цветов. Также под цветы закупят кашпо и грунт.

Растения в Екатеринбурге отдельно закупают для цветочных композиций в разные районы. Для праздника цветов в Октябрьском в прошлом году докупали 2,8 тысячи пионов, роз и гладиолусов за 350 тысяч рублей.

Растения появляются и в городских парках. На набережной от Малышева до Куйбышева в 2017 году высадили 16 тысяч кустарников и саженцев из Голландии за 30 миллионов рублей, но забыли их прополоть.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, саженцы, весна, цветы, Екатеринбург
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