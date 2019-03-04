Венский фестиваль в Екатеринбурге вернется в свое время
17:40, 04 Март 2019
В прошлом году программу переносили на месяц вперед из-за ЧМ-2018.
Десятый венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге с 2 по 27 июля. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский. Фильмы традиционно будут показывать на площадке возле главного корпуса УрФУ с 19:00 до 23:00. Вход на мероприятия будет свободным.
Впрошглом году Венский фестиваль перенесли на месяц из-за чемпионата мира. Он проходил с 26 июля по 11 августа. Фестиваль открыли живым концертом австрийской группы «Oberton String Octet». За всю программу прозвучали оперы «Милосердие Тита», «Ромео и Джульетта», «Аида» и балет «Щелкунчик».
Жизнь у раскаленной печи
История о женщине-стеклодуве Татьяне Тунис, которая мечтает о стеклянной инсталляции в пять метров.
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Город
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Елена Шанович
Сумма мнений Σ
О вывозе мусора
Бывшие
Что стало с людьми, обещавшими Екатеринбургу светлое будущее.