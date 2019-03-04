Из Кольцово запустили прямые рейсы до Калуги

Из Кольцово запустили прямой авиарейс Екатеринбург — Калуга. Между городами будет курсировать 50-местный самолет Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит 2,5 часа , сообщили в департаменте информполитики региона. Рейсы будут летать по субботам и вторникам. Вылет из Кольцово в 19:20. Калуга известна как родина российской космонавтики.





, вторникам , четвергам и субботам. Обратно по понедельникам , средам , пятницам и воскресеньям в 22:30 по уральскому времени. Перелет из ХМАО на Урал займет три часа. Из Екатеринбурга также возобновили прямые рейсы в Нижневартовск. Рейс летает в 02:15 по понедельникамвторникамчетвергам и субботам. Обратно по понедельникамсредампятницам и воскресеньям в 22:30 по уральскому времени. Перелет из ХМАО на Урал займет три часа.



