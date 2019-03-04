Екатеринбург завалит снегом к 8 Марта
08:15, 04 Март 2019
В городе сначала похолодает, а потом резко потеплеет.
Теплая и бесснежная, по-настоящему весенняя погода осталась на прошлой неделе. Уже в воскресенье Екатеринбург начало заваливать снегом, осадки продолжатся до пятницы — синоптики обещают небольшой снег каждый день вплоть до 8 Марта.
В понедельник и вторник будет прохладно: днем температура воздуха около -7…-9 градусов, по вечерам будет снижаться до -12. Но уже в среду, 6 марта, в Екатеринбург вернется весна — столбики термометров поднимутся до +3 градусов в обед, плюсовая температура сохранится и ночью.
В четверг, 7 марта, днем будет чуть прохладнее — до -1 градуса, ночью похолодает до -8 градусов. Праздничным утром, 8 марта, в городе будет -7 градусов, днем потеплеет до -2.
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