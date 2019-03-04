Екатеринбург завалит снегом к 8 Марта

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В понедельник и вторник будет прохладно: днем температура воздуха около -7…-9 градусов , по вечерам будет снижаться до -12. Но уже в среду , 6 марта , в Екатеринбург вернется весна — столбики термометров поднимутся до +3 градусов в обед , плюсовая температура сохранится и ночью.





В четверг , 7 марта , днем будет чуть прохладнее — до -1 градуса , ночью похолодает до -8 градусов. Праздничным утром , 8 марта , в городе будет -7 градусов , днем потеплеет до -2.

Теплая и бесснежнаяпо-настоящему весенняя погода осталась на прошлой неделе. Уже в воскресенье Екатеринбург начало заваливать снегомосадки продолжатся до пятницы — синоптики обещают небольшой снег каждый день вплоть до 8 Марта.