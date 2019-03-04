Александр Высокинский уволит глав районов за плохую уборку снега

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал избавиться от глав районов и их заместителей, если они не порадуют его хорошей уборкой снега. Мэр составил список улиц, которые должны почистить до 10 марта.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, снежные завалы остаются во всех семи районах города. Тротуары, дороги и общественные пространства, которыми занимаются районные ДЭУ, почищены неплохо. В снегу остаются торговые объекты, за уборку которых отвечают предприниматели.

Высокинский сказал, что в ближайшее воскресенье, 10 марта, он проедет с главами районов по городу и посмотрит, насколько хорошо они исполнили указания мэра. Тех, кто плохо работает, ждут увольнения «прямо в ходе этого контрольного рейда». А между тем в Екатеринбурге синоптики прогнозируют снег к праздничным выходным.