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Александр Высокинский уволит глав районов за плохую уборку снега

15:32, 04 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Мэр заставил проследить за чисткой улиц до 10 марта. Если результат не устроит главу города, он избавится от чиновников.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал избавиться от глав районов и их заместителей, если они не порадуют его хорошей уборкой снега. Мэр составил список улиц, которые должны почистить до 10 марта.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, снежные завалы остаются во всех семи районах города. Тротуары, дороги и общественные пространства, которыми занимаются районные ДЭУ, почищены неплохо. В снегу остаются торговые объекты, за уборку которых отвечают предприниматели.

Высокинский сказал, что в ближайшее воскресенье, 10 марта, он проедет с главами районов по городу и посмотрит, насколько хорошо они исполнили указания мэра. Тех, кто плохо работает, ждут увольнения «прямо в ходе этого контрольного рейда». А между тем в Екатеринбурге синоптики прогнозируют снег к праздничным выходным.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, глава Екатеринбурга, Администрация Екатеринбурга, уборка снега, снег, Екатеринбург, Александр Высокинский
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