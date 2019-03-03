В Екатеринбурге установят скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»

Бессменному тренеру волейбольной «Уралочки» Николаю Карполю и его команде установят скульптуру. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики Свердловской области, за разработку монумента взялся московский скульптор Алексей Чебаненко. Он будет творить в соавторстве с главным региональным архитектором Владимиром Вениаминовым.

Авторы уже подготовили концепцию, которую согласовали с управлением культуры и строительства Екатеринбурга. Согласно задумке композиция должна выглядеть, как фрагмент волейбольной игры. Четыре девушки замрут перед сеткой в разных позах. Неподалеку от волейболисток Алексей Чебаненко и Владимир Вениаминов предложили поместить скульптуру Николая Карполя, который внимательно следит за игрой.