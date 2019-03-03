В Екатеринбурге установят скульптуру Николаю Карполю и «Уралочке»
Бессменному тренеру волейбольной «Уралочки» Николаю Карполю и его команде установят скульптуру. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики Свердловской области, за разработку монумента взялся московский скульптор Алексей Чебаненко. Он будет творить в соавторстве с главным региональным архитектором Владимиром Вениаминовым.
Авторы уже подготовили концепцию, которую согласовали с управлением культуры и строительства Екатеринбурга. Согласно задумке композиция должна выглядеть, как фрагмент волейбольной игры. Четыре девушки замрут перед сеткой в разных позах. Неподалеку от волейболисток Алексей Чебаненко и Владимир Вениаминов предложили поместить скульптуру Николая Карполя, который внимательно следит за игрой.
Монумент, посвященный «Уралочке» и ее тренеру, хотят разместить на Олимпийской набережной перед ДИВСом. Архитектурный ансамбль могут поставить в Екатеринбурге уже летом 2019 года. Открытие композиции решили приурочить к матчам Лиги наций по волейболу, которые пройдут 18–20 июня.
Напомним, из свердловского бюджета выделят 412 миллионов рублей на академию волейбола Николая Карполя. Здание комплекса построят в квартале улиц Одинарка — Готвальда — Машинистов — Колмогорова. Академия волейбола будет состоять из десятиэтажного общежития и двухэтажного спортивно-тренировочного блока со столовой. Трибуны смогут вместить 410 человек. Завершить строительство планируют к концу 2020 года.