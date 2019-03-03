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В Екатеринбурге на улице Победы прорвало трубу с горячей водой

12:06, 03 Март 2019
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Фото: пресс-служба ЕТК
Подачу тепла снизили в 34 домах.

Улицы Уралмаша залило кипятком. На перекрестке Космонавтов-Победы прорвало трубу с горячей водой. Авария произошла в 07:00, и дороги сразу окутали клубы пара. Фотографии с места происшествия появились в группе «Инцидент Екатеринбург».

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Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК, ремонтные бригады отключили поврежденный трубопровод и огородили место, где вода вышла наружу. Коммунальщики снизили температуру подачи воды до 50 градусов в 34 домах. На месте уже работают 12 специалистов и четыре машины. Закончить ремонт и вернуть максимально горячую воду в дома обещают сегодня, 3 марта, до 23:00.

Если у вас совсем нет воды, обращайтесь в организацию ЖКХ, которая занимается вашим домом. А чтобы понять, почему в Екатеринбурге так часто рвутся трубы, прочитайте наш материал об этом.

Напомним, на улице Победы уже прорывало трубу осенью 2018 года. Тогда 13-летняя школьница и пенсионерка попали в кипяток. Бабушка не справилась с полученными ожогами и скончалась в больнице.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, ЕТК, коммунальная авария, Ремонт, прорыв трубы, трубы, Екатеринбург
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