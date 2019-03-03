В Екатеринбурге на улице Победы прорвало трубу с горячей водой

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК, ремонтные бригады отключили поврежденный трубопровод и огородили место, где вода вышла наружу. Коммунальщики снизили температуру подачи воды до 50 градусов в 34 домах. На месте уже работают 12 специалистов и четыре машины. Закончить ремонт и вернуть максимально горячую воду в дома обещают сегодня, 3 марта, до 23:00.

Если у вас совсем нет воды, обращайтесь в организацию ЖКХ, которая занимается вашим домом. А чтобы понять, почему в Екатеринбурге так часто рвутся трубы, прочитайте наш материал об этом.

Напомним, на улице Победы уже прорывало трубу осенью 2018 года. Тогда 13-летняя школьница и пенсионерка попали в кипяток. Бабушка не справилась с полученными ожогами и скончалась в больнице.