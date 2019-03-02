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В начале весны свердловским водителям снова придется переждать метель

15:10, 02 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Региональные трассы завалит снегом 3 марта.

Синоптики обещают Свердловской области метель 3 марта. Ветер будет гнать снег со скоростью 16 метров в секунду. На дорогах могут появиться заносы, поэтому водителей просят быть осторожнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Региональные трассы будут расчищать 250 снегоуборочных машин. Автомобилистам стоит набраться терпения и не идти на обгон, чтобы не мешать работе техники, сообщили в «Уралуправтодоре». Сообщить о непредвиденных ситуациях можно в диспетчерскую по телефону 8-800-200-63-06.

На Пермском тракте недавно произошла авария с участием снегоуборочной техники. Водитель маршрутки нарушил дистанцию и врезался в нее на большой скорости. Пять пассажиров доставили в больницу Екатеринбурга с различными травмами. Двое попали в реанимацию. Водитель снегоуборщика не пострадал, но технике потребуется ремонт.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, метель, снег, Уралуправтодор, ГИБДД, транспорт, Свердловская область , Екатеринбург
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