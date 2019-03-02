В начале весны свердловским водителям снова придется переждать метель

Синоптики обещают Свердловской области метель 3 марта. Ветер будет гнать снег со скоростью 16 метров в секунду. На дорогах могут появиться заносы, поэтому водителей просят быть осторожнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Региональные трассы будут расчищать 250 снегоуборочных машин. Автомобилистам стоит набраться терпения и не идти на обгон, чтобы не мешать работе техники, сообщили в «Уралуправтодоре». Сообщить о непредвиденных ситуациях можно в диспетчерскую по телефону 8-800-200-63-06.

На Пермском тракте недавно произошла авария с участием снегоуборочной техники. Водитель маршрутки нарушил дистанцию и врезался в нее на большой скорости. Пять пассажиров доставили в больницу Екатеринбурга с различными травмами. Двое попали в реанимацию. Водитель снегоуборщика не пострадал, но технике потребуется ремонт.



