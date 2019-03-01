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Высокинский предложил облачить в гранит набережные Екатеринбурга

09:30, 01 Март 2019
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Набережная Исети от Куйбышева до Малышева
Фото: ЕТВ
Мэр города хочет, чтобы строительство велось на века, как в Питере.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обсудил с журналистами реконструкцию набережных, которые должны привести в порядок к юбилею Екатеринбурга. Глава уральской столицы заявил, что хотел бы построить в городе гранитную набережную, которая будет стоять не один год и не десяток лет.

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«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.

Я приверженец классики. И сделал бы гранитную набережную. На века, как в Питере.

Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга

По поводу того, стоит ли облачать любую из набережных Екатеринбурга в гранит, Высокинский пообещал устроить общественное обсуждение. Кроме того, мэр Екатеринбурга сообщил, что планируется отремонтировать набережную Исети от Макаровского моста в сторону Заречного. На лодочной станции сделают колесо обозрения, которое уже стало идеей фикс для главы города, и статую святой Екатерины. Под мостами через улицы Малышева и Куйбышева построят проходы. Еще мэрия собирается продлить зону для пешеходов, которая расположена на Вайнера, до улицы Антона Валека.

Неделю назад администрация представила проект реконструкции набережной реки Ольховка. На участке от пешеходного моста до улицы Колмогорова чиновники предложили сделать береговой каскад ступенек, зоны отдыха со скамейками и зеленью, детскую площадку, пирс, скейт-парк, водопад и место отдыха для пенсионеров.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, набережная Исети, реконструкция, благоустройство, мэрия, Александр Высокинский
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