В Екатеринбурге наступит оттепель

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Субботнее утро встретит екатеринбуржцев бодрящими -5 градусами , но днем снова потеплеет — до 0…-1. Все это время будет идти небольшой снег. Не отказывайтесь пока от шарфов и шапок , при обманчиво теплой весенней погоде можно легко простудиться.





Воскресенье , 3 марта , будет чуть прохладнее. Днем синоптики обещают до -4 градусов и все тот же небольшой снег.

В первый весенний день несем вам радостную весть: в Екатеринбурге сильно потеплеет. Казалосьчто среднесуточная температура -5…-8 градусов — это климатический подарокно нетоказываетсяможет быть еще лучше! Сегодня1 мартасиноптики обещают потепление до 0 градусов после обедак вечеру несущественно похолодаетдо -1…-3).