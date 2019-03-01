В Екатеринбурге наступит оттепель
08:17, 01 Март 2019
Не спешите снимать шапки и шарфы — весна обманчива.
В первый весенний день несем вам радостную весть: в Екатеринбурге сильно потеплеет. Казалось, что среднесуточная температура -5…-8 градусов — это климатический подарок, но нет, оказывается, может быть еще лучше! Сегодня, 1 марта, синоптики обещают потепление до 0 градусов после обеда, к вечеру несущественно похолодает (до -1…-3).
Субботнее утро встретит екатеринбуржцев бодрящими -5 градусами, но днем снова потеплеет — до 0…-1. Все это время будет идти небольшой снег. Не отказывайтесь пока от шарфов и шапок, при обманчиво теплой весенней погоде можно легко простудиться.
Воскресенье, 3 марта, будет чуть прохладнее. Днем синоптики обещают до -4 градусов и все тот же небольшой снег.
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