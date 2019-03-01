В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Техническую



Участок от дома № 96 до улицы Расточной закроют с 4 марта. Автомобилистам придется объезжать до 25 марта по улицам Кишеневской, Кунарской, Червонной и Расточной.

Строители на три недели перекроют участок улицы Технической в Екатеринбурге. Рабочие будут прокладывать ливневую канализацию. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.