В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Техническую
15:14, 01 Март 2019
Рабочие будут прокладывать ливневку до 25 марта.
Строители на три недели перекроют участок улицы Технической в Екатеринбурге. Рабочие будут прокладывать ливневую канализацию. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.
Участок от дома № 96 до улицы Расточной закроют с 4 марта. Автомобилистам придется объезжать до 25 марта по улицам Кишеневской, Кунарской, Червонной и Расточной.
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