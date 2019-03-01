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В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Техническую

15:14, 01 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Рабочие будут прокладывать ливневку до 25 марта.
Строители на три недели перекроют участок улицы Технической в Екатеринбурге. Рабочие будут прокладывать ливневую канализацию. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Участок от дома № 96 до улицы Расточной закроют с 4 марта. Автомобилистам придется объезжать до 25 марта по улицам Кишеневской, Кунарской, Червонной и Расточной.

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«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, перекрытие движения, перекрытие улиц, ремонт дорог, Екатеринбург
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