В Екатеринбурге главы районов отчитались о вывозе снега

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский собрал глав районов, которые отчитались перед мэром и депутатами гордумы об уборке снега. Подробно о каждом районе на личной странице в Facebook рассказал депутат Константин Киселев.

Верх-Исетский район признал, что в этом году убирают хуже. Но это связано с тем, что рабочим мешают припаркованные машины, из-за чего не проходит техника. Снега на улицах больше, и складировать его некуда, объяснили мэру и депутатам. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский усомнился в хорошей уборке Железнодорожного района. В докладе указали, что дороги должны убирать 167 человек из районного ДЭУ, но на деле результата нет.