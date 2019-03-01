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В Екатеринбурге главы районов отчитались о вывозе снега

12:45, 01 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Мэр Александр Высокинский и депутаты гордумы высказали свои замечания.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский собрал глав районов, которые отчитались перед мэром и депутатами гордумы об уборке снега. Подробно о каждом районе на личной странице в Facebook рассказал депутат Константин Киселев.

Верх-Исетский район признал, что в этом году убирают хуже. Но это связано с тем, что рабочим мешают припаркованные машины, из-за чего не проходит техника. Снега на улицах больше, и складировать его некуда, объяснили мэру и депутатам. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский усомнился в хорошей уборке Железнодорожного района. В докладе указали, что дороги должны убирать 167 человек из районного ДЭУ, но на деле результата нет.

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Бодрее всех отчитался Кировский район. Там сообщили, что за февраль вывезли 57,5 тонны снега, за последную неделю — 14,9 тонны, за сутки — 2,1 тонны. В Октябрьском районе, как заявил Киселев, не здорово. Квартальные не работают, штрафов всего 33 тысячи рублей. За февраль из района вывезли 60 тонн снега из 75. Ленинскому району депутат гордумы Екатеринбурга тоже не поверил. Докладчик сказал, что осталось почистить только Академический и Краснолесье. Также у Ленинского района нет проблем с уборкой у объектов торговли, но у Константина Киселева, по его словам, «другая информация».

Напомним, администрация Екатеринбурга старательно отражает атаку снега в городе. Но почему-то всегда осадки становятся для нее неожиданностью и приводят к несчастным случаям. В частности, с крыши мэрии на пенсионерку Надежду Безроднову упала глыба льда. Женщина получила травму лица и груди. Администрация откупилась от пенсионерки путевкой в санаторий «Бодрость», который находится на окраине Эльмаша.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, уборка снега, гордума, мэр, уборка, Константин Киселев
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