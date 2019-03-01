Подчиненные Высокинского сорвали ему планы по влажной уборке города

Мэрия Екатеринбурга до сих пор не знает, что делать со снегом в отдаленных районах города. Сложнее всего технике добираться до Октябрьского и Ленинского. Их полигоны решили объединить, чтобы сэкономить на топливе. Забирать снег из дворов не получается из-за припаркованных автомобилей. Такая же ситуация с парковочными карманами. Но чтобы почистить их, решили установить знаки «стоянка запрещена».

Снег на частных территориях все-же решили вывозить силами ДЭУ и возмещать затраты через суд. К проверкам подключили прокуратуру и квартальных. Почистить город должны к середине марта. К этому времени мэр Александр Высокинский хотел выпустить на улицы мойки и спасти город от пыли. Однако специалисты администрации поздно объявили конкурс, поэтому мыть начнут, в лучшем случае, во второй половине апреля. Мэр все еще надеется.