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Подчиненные Высокинского сорвали ему планы по влажной уборке города

16:14, 01 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Администрация поздно начала искать подрядчика.

Мэрия Екатеринбурга до сих пор не знает, что делать со снегом в отдаленных районах города. Сложнее всего технике добираться до Октябрьского и Ленинского. Их полигоны решили объединить, чтобы сэкономить на топливе. Забирать снег из дворов не получается из-за припаркованных автомобилей. Такая же ситуация с парковочными карманами. Но чтобы почистить их, решили установить знаки «стоянка запрещена».

Снег на частных территориях все-же решили вывозить силами ДЭУ и возмещать затраты через суд. К проверкам подключили прокуратуру и квартальных. Почистить город должны к середине марта. К этому времени мэр Александр Высокинский хотел выпустить на улицы мойки и спасти город от пыли. Однако специалисты администрации поздно объявили конкурс, поэтому мыть начнут, в лучшем случае, во второй половине апреля. Мэр все еще надеется.

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«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, уборка, мэр, пыль, снег, Екатеринбург, Александр Высокинский
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