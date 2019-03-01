Минприроды заменило компанию, которая проложит дороги на Шарташе
10:45, 01 Март 2019
Контракт на 360 миллионов заключат с «Уралдортехнологии».
Повторный конкурс минприроды на обустройство Шарташского лесопарка выиграла компания «Уралдортехнологии», которая и разрабатывала проект благоустройства. Участник конкурса был всего один, но заявку признали соответствующей требованиям, говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок. Контракт с компанией «Урал Инжиниринг», выигравшей первый тендер, был разорван в одностороннем порядке. Подрядчик, нарушивший сроки реализации проекта, оспаривает действия минприроды в арбитражном суде.
Стоимость нового контракта составляет 360 миллионов рублей. Компании придется отремонтировать четыре километра автомобильной дороги и 2,7 километра велосипедной дорожки и тротуара вдоль нее. Общая протяженность освещаемой трассы в итоге должна составить почти три километра. На ней будет установлено 146 светильников.
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