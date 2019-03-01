«Единая Россия» вступила в борьбу с уральской оппозицией из-за мусора
12:44, 01 Март 2019
Виктор Шептий поддержал идею губернатора Куйвашева по снижению тарифов.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий поддержал позицию губернатора Куйвашева по уменьшению тарифов за вывоз ТКО. По его словам, это помешает оппозиции и «горе-политикам» использовать тему мусорной реформы. Сам глава региона тоже намекнул на то, что «некие силы» пытаются тормозить нововведения. Чтобы помешать им, Куйвашев поручил открыть информацию о том, куда тратят деньги свердловчан.
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«Если работа мешает хоккею, надо менять работу», — уверены игроки Ночной хоккейной лиги.
Виктор Шептий
председатель регионального отделения партии "Единая Россия"
Мы видим, как отдельные политические силы вместо конструктивных предложений пытаются заработать для себя какие-то «дивиденды», активно накаляя обстановку.
Свердловские коммунисты планировали провести масштабную акцию протеста против мусорных тарифов. Но согласовать митинги не смогли в половине городов региона. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев заявил, что партия пытается оспорить запреты через суд. А попытку помешать протестам назвал политическим заказом.
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