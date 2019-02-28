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Высокинский заставил квартальных поглядывать на крыши

13:05, 28 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Наблюдение усилили после схода льдины на бабушку. 

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заставил квартальных следить за уборкой снега на улицах города. Они должны докладывать о заснеженных крышах или сугробах. Тогда службы уборки получат предписание и вызов на административную комиссию, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также квартальные должны смотреть, что происходит во дворах. Мэрия не обязана убирать эти территории, так как управляющие компании сами заключают договор с подрядчиком. Иногда службы просто выгребают снег на дороги.

ЕТВ уже нашел сугробы на центральных улицах города. Подробности смотрите здесь. А вот следить за крышами города стали после случая с падением льдины на бабушку. Женщина получила травму лица и ушиб груди. Через пять дней специалисты администрации извинились и предложили ей путевку в санаторий.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, квартальные, мэр, уборка снега, Свердловская область , Екатеринбург
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