Высокинский заставил квартальных поглядывать на крыши

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заставил квартальных следить за уборкой снега на улицах города. Они должны докладывать о заснеженных крышах или сугробах. Тогда службы уборки получат предписание и вызов на административную комиссию, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также квартальные должны смотреть, что происходит во дворах. Мэрия не обязана убирать эти территории, так как управляющие компании сами заключают договор с подрядчиком. Иногда службы просто выгребают снег на дороги.

ЕТВ уже нашел сугробы на центральных улицах города. Подробности смотрите здесь. А вот следить за крышами города стали после случая с падением льдины на бабушку. Женщина получила травму лица и ушиб груди. Через пять дней специалисты администрации извинились и предложили ей путевку в санаторий.