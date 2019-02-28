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Свердловский медик может сесть на два года за выписанный больничный

11:29, 28 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ

Женщина указала в карте серьезное заболевание за деньги. 

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом поселка Вересковый выписала пациенту долгосрочный больничный за две тысячи рублей. В листе о нетрудоспособности 67-летняя женщина указала серьезное заболевание, которого не было у ее «клиента». Халтура раскрылась и фельдшера обвинили в получении взятки и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Главный врач из Серова отделался штрафом за желание подзаработать на пациентах. Его подчиненная сдала в макулатуру карты из архива 2012–2013 годов. Это приравняли к разглашению врачебной тайны.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Свердловская область , врачи, прокурор, больничный
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