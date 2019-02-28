Свердловский медик может сесть на два года за выписанный больничный

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом поселка Вересковый выписала пациенту долгосрочный больничный за две тысячи рублей. В листе о нетрудоспособности 67-летняя женщина указала серьезное заболевание, которого не было у ее «клиента». Халтура раскрылась и фельдшера обвинили в получении взятки и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Главный врач из Серова отделался штрафом за желание подзаработать на пациентах. Его подчиненная сдала в макулатуру карты из архива 2012–2013 годов. Это приравняли к разглашению врачебной тайны.