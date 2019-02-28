Мэрия Екатеринбурга решила оставить 011 маршрут, который собрались отменять из-за проблем с перевозчиком «Авто-Вираж». Как сообщили в пресс-службе администрации, компания не соблюдала интервалы движения, но разрывать договор с ней не станут. Вдобавок к 011 маршруту в Екатеринбурге запустят автобус № 042, который будет ходить от остановки «Химмаш» до переулка Базовый. Администрация посчитала, такие меры улучшать транспортную ситуацию.

Напомним, отмена 024 маршрутки уже привела к неприятным последствиям в Екатеринбурге. Жители Сортировки и Вторчермета возмутились и попросили вернуть его. Тогда мэрия начала перекраивать транспортную схему и изменила трассировку 012 маршрута, который с 1 февраля стал ходить с Академического на Сортировку. Кроме того, с марта автобусы № 57 и № 57А будут полностью дублировать 024 маршрут.

Еще в Екатеринбурге изменилась схема движения автобуса № 039 «Кольцово — ТЦ Сибирский тракт». Для удобства пассажиров аэропорта его отправили до «НПЦ Онкология». Также мэрия планирует заменить автобус № 2 (Ботаническая — Радиоколледж) одноименным троллейбусом.