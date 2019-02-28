Дыша духами. О прошлом Екатеринбурга рассказали через культ парфюма
Описывать прошлое Екатеринбурга через перипетии его архитектурного облика умеет почти каждый из нас. А вот вспомнить, как это было, оттолкнувшись от аромата, связать историю парфюмерии России, культовых духов с дореволюционным Уралом и советским — вот задача более нетривиальная. Хотя, казалось бы, сама идея лежит на поверхности, ведь запахи, как отметил директор МИЕ Сергей Каменский, являются эффективнейшим триггером, пробуждающим воспоминания. Другое дело, как передать запах, когда его уже нет?
Именно это попытались сделать сотрудники Музея истории Екатеринбурга, открыв выставку «Парфюмерная карта города». И попытка эта удалась.
Зимой 1896 года Ралле преобразовал свою компанию в «Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и Ко». Представительство этой фирмы было и в Екатеринбурге. Парфюмерные магазины с продукцией Ралле располагались в на первых этажах домов братьев Дмитриевых сначала на Богоявленской улице (сейчас пр. Ленина, 25), а затем на Успенской (сейчас ул. Вайнера, 16).
Российский конкурент парфюмера Альфонса Ралле, Генрих Брокар основал свое производство в Москве в 1864 году. Чтобы потеснить соперника на рынке, он первым взял на вооружение приемы маркетинга. Начал, например, выпускать мыло «Детское» в виде брусков, на которых были оттиснуты буквы русского алфавита. В 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке Брокар презентовал одеколон «Цветочный», запустив его вместо воды в специальный фонтан.
В 1873 году Брокар преподнес великой княгине Марии Александровне, дочери императора Александра II, букет из ландышей, фиалок, нарциссов и других душистых цветов. Бутоны были изготовлен из цветного воска и надушены ароматическими эссенциями. Такой жест имел успех. Парфюмер получил право именоваться поставщиком государыни Великой Княгини Марии Александровны (знак качества того времени).
Позже в честь 300-летия дома Романовых Брокар выпустил духи «Любимый букет императрицы», которые стали визитной карточкой его парфюмерной империи.
«В Екатеринбурге духи, одеколоны и мыло «Товарищества Брокар и Ко» продавали в магазине братьев Агафуровых по улице Успенской (сейчас это ул. Вайнера, 16).
«По задумке Брокара покупательницам в его магазине дарили миниатюрные флакончики с каплей духов. Сейчас мы бы назвали их «пробниками», — отметил Юрий Марченков.
В Москве был создан Трест эфирно-жировых эссенций — ТЭЖЭ, который многие покупательницы стали расшифровывать на свой лад: «тело женщины», «тайны женщины». Второе объединение сформировали в Лениграде, назвав его похоже — ЛенЖЭТ.
В Свердловске магазины ТэЖе и ЛенЖЭТ открылись на проспекте Ленина в доме № 36, который простроили для советской элиты. А магазин ЛенЖЭТ появился в доме по адресу улица Малышева, 38.
В советском Свердловске второй половины XX века парфюм было принято покупать в ЦУМе на проспекте Ленина. Но также духи продавали в галантерейно-промтоварных магазинах. На ВИЗЕ такой был на улице Заводской, на Химмаше — на улице Грибоедова, на Эльмаше — на улице Краснофлотцев, на Ураламаше — на улице Красных партизан, на Втузгородке — на улице Мира.
В центре города кроме ЦУМа духами торговали еще в самом первом парфюмерном, который располагался по адресу проспект Ленина, 36. А в специализированном магазине «Сирень» можно было приобрести ароматы, произведенные в Болгарии и ГДР, которые «вбрасывали» как дефицитный товар, по праздникам.
А вот настоящий французский парфюм в Свердловске практически невозможно было купить. Его могли приобрести только дипломаты и другие избранные, кто обладал валютой и был вхож в фирменный магазин «Березка», располагавшийся на улице Азина.
Адреса парфюмерных магазинов Екатеринбурга/Свердловска