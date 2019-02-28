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Дыша духами. О прошлом Екатеринбурга рассказали через культ парфюма

19:54, 28 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
В Музее истории Екатеринбурга открылась уникальная выставка, посвященная ароматам, за которым охотились модницы эпохи Николая II и советского Свердловска.

Описывать прошлое Екатеринбурга через перипетии его архитектурного облика умеет почти каждый из нас. А вот вспомнить, как это было, оттолкнувшись от аромата, связать историю парфюмерии России, культовых духов с дореволюционным Уралом и советским — вот задача более нетривиальная. Хотя, казалось бы, сама идея лежит на поверхности, ведь запахи, как отметил директор МИЕ Сергей Каменский, являются эффективнейшим триггером, пробуждающим воспоминания. Другое дело, как передать запах, когда его уже нет?

Именно это попытались сделать сотрудники Музея истории Екатеринбурга, открыв выставку «Парфюмерная карта города». И попытка эта удалась.

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«В 19 веке в культуре ароматов господствовала Франция. Но потом с ней стала соперничать, и успешно, Россия. Конечно, первыми главными парфюмерами нашей страны были французы. Они приехали к нам за свободой творчества. А все началось с Альфонса Ралле и его свечного заводика, который он построил в 1843 году. Вскоре кроме свечей Ралле стал варить мыло, а потом выпускать духи и уже в 1855 году стал Поставщиком Двора его императорского величества», — рассказал сотрудник Музея истории Екатеринбурга, соавтор выставки Юрий Марченков.

Зимой 1896 года Ралле преобразовал свою компанию в «Товарищество высшей парфюмерии А. Ралле и Ко». Представительство этой фирмы было и в Екатеринбурге. Парфюмерные магазины с продукцией Ралле располагались в на первых этажах домов братьев Дмитриевых сначала на Богоявленской улице (сейчас пр. Ленина, 25), а затем на Успенской (сейчас ул. Вайнера, 16).

В России первым выпускать миниатюрные флаконы для духов родоначальник парфюмерного производства Альфонс Ралле. А не менее успешный фабрикант Генрих Брокар первым использовал парфюмерные миниатюры для рекламной компании.

«Он гениально продвигал свою продукцию, — рассказывает Юрий Марченков. — Запуская свой первый магазин, он объявил, что тем, кто первым придет на открытие, будут выдавать коробочки с десятью миниатюрными предметами парфюмерии. И хотя сюрпризные коробки“ не были бесплатными, а отпускались по рублю за штуку, для того чтобы купить их сбежались все модники города. Ажиотаж был такой, что пришлось вызывать полицию, которая в три часа дня закрыла магазин. Но за это время люди Брокара успели продать две тысячи корок с парфюмерными сюрпризами».

Российский конкурент парфюмера Альфонса Ралле, Генрих Брокар основал свое производство в Москве в 1864 году. Чтобы потеснить соперника на рынке, он первым взял на вооружение приемы маркетинга. Начал, например, выпускать мыло «Детское» в виде брусков, на которых были оттиснуты буквы русского алфавита. В 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке Брокар презентовал одеколон «Цветочный», запустив его вместо воды в специальный фонтан.

В 1873 году Брокар преподнес великой княгине Марии Александровне, дочери императора Александра II, букет из ландышей, фиалок, нарциссов и других душистых цветов. Бутоны были изготовлен из цветного воска и надушены ароматическими эссенциями. Такой жест имел успех. Парфюмер получил право именоваться поставщиком государыни Великой Княгини Марии Александровны (знак качества того времени).

Позже в честь 300-летия дома Романовых Брокар выпустил духи «Любимый букет императрицы», которые стали визитной карточкой его парфюмерной империи.

«В Екатеринбурге духи, одеколоны и мыло «Товарищества Брокар и Ко» продавали в магазине братьев Агафуровых по улице Успенской (сейчас это ул. Вайнера, 16).

«По задумке Брокара покупательницам в его магазине дарили миниатюрные флакончики с каплей духов. Сейчас мы бы назвали их «пробниками», — отметил Юрий Марченков.

«После революции духи и вся косметика вообще стали считаться буржуазным пережитком. Даже стихи такие сочиняли: Девушки-красавицы, вы не мажьте рожи, лучше мы записывайтесь в Союз молодежи!“. Но потребность то, украшать, видеть не рожи, а лица, никуда от таких агиток не девалась. Поэтому национализированные парфюмерные заводы возродили выпуск духов и косметики. В том числе по дореволюцинным рецептам, которые, к счастью, сохранились в архивах», — рассказывает сотрудник Музея истории Екатеринбурга, соавтор выставки Юрий Марченков.

К слову, духи «Красная Москва» — это слегка видоизмененный «Любимый букет императрицы», который создал химик Август Мишель из парфюмерной империи Бокара.

В Москве был создан Трест эфирно-жировых эссенций — ТЭЖЭ, который многие покупательницы стали расшифровывать на свой лад: «тело женщины», «тайны женщины». Второе объединение сформировали в Лениграде, назвав его похоже — ЛенЖЭТ.

В Свердловске магазины ТэЖе и ЛенЖЭТ открылись на проспекте Ленина в доме № 36, который простроили для советской элиты. А магазин ЛенЖЭТ появился в доме по адресу улица Малышева, 38.

В советском Свердловске второй половины XX века парфюм было принято покупать в ЦУМе на проспекте Ленина. Но также духи продавали в галантерейно-промтоварных магазинах. На ВИЗЕ такой был на улице Заводской, на Химмаше — на улице Грибоедова, на Эльмаше — на улице Краснофлотцев, на Ураламаше — на улице Красных партизан, на Втузгородке — на улице Мира.

В центре города кроме ЦУМа духами торговали еще в самом первом парфюмерном, который располагался по адресу проспект Ленина, 36. А в специализированном магазине «Сирень» можно было приобрести ароматы, произведенные в Болгарии и ГДР, которые «вбрасывали» как дефицитный товар, по праздникам.

А вот настоящий французский парфюм в Свердловске практически невозможно было купить. Его могли приобрести только дипломаты и другие избранные, кто обладал валютой и был вхож в фирменный магазин «Березка», располагавшийся на улице Азина.

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Адреса парфюмерных магазинов Екатеринбурга/Свердловска

Сейчас это звучит удивительно, но в советские времена жительницы Свердловска, выбирая духи, не могли их выбрать по аромату. Никаких пробников. Покупательницы вынуждены были ориентироваться по этикеткам и названиям, потому что парфюм продавали запечатанными в коробки. Но привередничать не приходилось. Товар был редкостью, за которым в СССР выстраивались очереди.
Сейчас в кажущемся парфюмерном изобилии сложно понять, как раньше жили люди в Свердловске и дореволюционном Екатеринбурге. Но если есть желание узнать человеческий быт прошлого через рассказ об истории духов, то вам прямой путь в Музей истории Екатеринбурга. На выставку «Парфюмерная карта города».
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Город, Музей истории Екатеринбурга, история, Сергей Каменский
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