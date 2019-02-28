Дыша духами. О прошлом Екатеринбурга рассказали через культ парфюма

« Он гениально продвигал свою продукцию, — рассказывает Юрий Марченков. — Запуская свой первый магазин , он объявил , что тем , кто первым придет на открытие , будут выдавать коробочки с десятью миниатюрными предметами парфюмерии. И хотя „ сюрпризные коробки“ не были бесплатными , а отпускались по рублю за штуку , для того чтобы купить их сбежались все модники города. Ажиотаж был такой , что пришлось вызывать полицию , которая в три часа дня закрыла магазин. Но за это время люди Брокара успели продать две тысячи корок с парфюмерными сюрпризами».

Российский конкурент парфюмера Альфонса Ралле, Генрих Брокар основал свое производство в Москве в 1864 году. Чтобы потеснить соперника на рынке, он первым взял на вооружение приемы маркетинга. Начал, например, выпускать мыло «Детское» в виде брусков, на которых были оттиснуты буквы русского алфавита. В 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке Брокар презентовал одеколон «Цветочный», запустив его вместо воды в специальный фонтан.

В 1873 году Брокар преподнес великой княгине Марии Александровне, дочери императора Александра II, букет из ландышей, фиалок, нарциссов и других душистых цветов. Бутоны были изготовлен из цветного воска и надушены ароматическими эссенциями. Такой жест имел успех. Парфюмер получил право именоваться поставщиком государыни Великой Княгини Марии Александровны (знак качества того времени).

Позже в честь 300-летия дома Романовых Брокар выпустил духи «Любимый букет императрицы», которые стали визитной карточкой его парфюмерной империи.

«В Екатеринбурге духи, одеколоны и мыло «Товарищества Брокар и Ко» продавали в магазине братьев Агафуровых по улице Успенской (сейчас это ул. Вайнера, 16).

«По задумке Брокара покупательницам в его магазине дарили миниатюрные флакончики с каплей духов. Сейчас мы бы назвали их «пробниками», — отметил Юрий Марченков.