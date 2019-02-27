Высокинский решил оставить новогодние украшения на весь год

В мэрии Екатеринбурга наконец подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление и вручили победителям подарки. В этом году комитет по товарному рынку увидел креатив в отелях и отдельно стоящих кафе.

Самым атмосферным магазином стал «Мир ткани», праздничным киоском признали павильон «Flower’s, а рестораном — «Джеймс». Победителем среди отелей стал «Атриум», а среди торговых центров — «Парк Хаус» и «Мега». Приз за лучшее оформление делового центра получила «Синара», а за самую праздничную строительную площадку — ЖК «Макаровский», сообщили в пресс-службе администрации.



Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский планирует больше не снимать гирлянды после праздников, а оставлять их на весь год. Практиковать такое начнут после следующего Нового года. О том, как украшали Екатеринбург в этот раз, смотрите здесь.



