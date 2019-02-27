В Екатеринбурге отменят маршрутку до «Леруа Мерлен»
12:08, 27 Февраль 2019
Мэрию Екатеринбурга снова не устроил перевозчик.
Мэрия Екатеринбурга отменит маршрутку № 011, которая следует от от ТЦ «Леруа Мерлен» до улицы Пехотинцев. Изменения объяснили претензией к перевозчику «Авто-Вираж», который нарушал интервалы движения по маршруту. Представителей компании вызывали на транспортную комиссию, но теперь решили расторгнуть договор. Ответ представителей мэрии опубликовала жительница города Юлия Демченко.
Вместо этого автобуса запустят маршрут № 042, который будет следовать от остановки «Химмаш» по Инженерной, Грибоедова, Щербакова, Самолетной, Титова, 8 Марта, Шварца, Родонитовой, Шварца, Саввы Белых до переулка Базовый. Изменение схем движения автобусных маршрутов до остановки «Радиоколледж» не планируется.
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С 1 января мэрия Екатеринбурга отменила маршрутки № 024 и № 04. Первую пришлось вернуть из-за недовольства жителей города. Администрация планирует пожаловаться в прокуратуру на перевозчика «Пегас», который обслуживал этот автобус. Компания оставляла себе треть выручки с продажи билетов.
После этого мэрия начала перестраивать маршрутную сеть не так резко. Чтобы компенсировать временно отмененную 024 маршрутку, изменили трассировку маршрута № 012. С 1 февраля, автобус он ездит из Академического на Сортировку.
Потом изменилась схема движения автобуса № 039 «Кольцово — ТЦ Сибирский тракт». Для удобства пассажиров аэропорта его отправили до «НПЦ Онкология». Также мэрия планирует заменить автобус № 2(Ботаническая — Радиоколледж) одноименным троллейбусом.