В Екатеринбурге отменят маршрутку до «Леруа Мерлен»

Мэрия Екатеринбурга отменит маршрутку № 011 , которая следует от от ТЦ « Леруа Мерлен» до улицы Пехотинцев. Изменения объяснили претензией к перевозчику « Авто-Вираж», который нарушал интервалы движения по маршруту. Представителей компании вызывали на транспортную комиссию , но теперь решили расторгнуть договор. Ответ представителей мэрии опубликовала жительница города Юлия Демченко.





Вместо этого автобуса запустят маршрут № 042 , который будет следовать от остановки « Химмаш» по Инженерной , Грибоедова , Щербакова , Самолетной , Титова , 8 Марта , Шварца , Родонитовой , Шварца , Саввы Белых до переулка Базовый. Изменение схем движения автобусных маршрутов до остановки « Радиоколледж» не планируется.



