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Прокуратура попросила Высокинского почистить крышу мэрии

11:20, 27 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Нарушения в содержании здания нашли после схода льда на бабушку.

Прокуратура Екатеринбурга проверила соблюдение правил ЖКХ при уборке снега с крыши здания городской администрации. Днем 23 декабря на 69-летнюю пенсионерку, проходившую мимо него, упала глыба льда. Женщина получила травму лица и ушиб груди. Содержанием здания занималась мэрия Екатеринбурга.

Прокуратура посчитала сход снега нарушением законодательства в сфере ЖКХ. Согласно правилам благоустройства, собственник должен был вовремя почистить крышу в дневное время суток, обеспечив безопасность пешеходов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мэр Александр Высокинский и директор МКУ «Управление зданиями» получили представления и должны устранить все нарушения. Прокуратура также начала проверку соблюдения правил в других зданиях города. Уже объявлено 100 предостережений, 11 представлений и возбуждено три административных производства.

Подрядчик, который должен был чистить крышу, не нашел на ней льда, но падение глыбы зафиксировали камеры видеонааблюдения. Глава города Александр Высокинский обещает разобраться в ситуации и, при доказательстве вины подрядчика, возместить ущерб пенсионерке. Подробный рассказ пострадавшей читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, мэрия, администрация, ратуша, снег, бабушка
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