Прокуратура попросила Высокинского почистить крышу мэрии

Прокуратура Екатеринбурга проверила соблюдение правил ЖКХ при уборке снега с крыши здания городской администрации. Днем 23 декабря на 69-летнюю пенсионерку, проходившую мимо него, упала глыба льда. Женщина получила травму лица и ушиб груди. Содержанием здания занималась мэрия Екатеринбурга.

Прокуратура посчитала сход снега нарушением законодательства в сфере ЖКХ. Согласно правилам благоустройства, собственник должен был вовремя почистить крышу в дневное время суток, обеспечив безопасность пешеходов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Мэр Александр Высокинский и директор МКУ «Управление зданиями» получили представления и должны устранить все нарушения. Прокуратура также начала проверку соблюдения правил в других зданиях города. Уже объявлено 100 предостережений, 11 представлений и возбуждено три административных производства.

Подрядчик, который должен был чистить крышу, не нашел на ней льда, но падение глыбы зафиксировали камеры видеонааблюдения. Глава города Александр Высокинский обещает разобраться в ситуации и, при доказательстве вины подрядчика, возместить ущерб пенсионерке. Подробный рассказ пострадавшей читайте здесь.