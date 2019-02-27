По дублеру Сибирского тракта восстановят газон за 1,2 миллиона

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который восстановит газон по дублеру Сибирского тракта от Мариупольской развязки до развязки на улице Малышева. В документах на сайте госзакупок указано, что заказчик требует, чтобы победитель аукциона высадил траву, которая будет на два сантиметра ниже бортового камня, подпорной стены или тротуара, чтобы дождь не смывал грунт.

Кроме того, оговорены условия ухода за газоном. Подрядчик должен поливать траву не реже десяти раз в течение десяти дней после посева. А во время посадки рабочие обязаны соблюдать технику безопасности, чтобы не навредить окружающей среде и не испортить семена и грунт. За работу екатеринбургская мэрия предлагает 1,2 миллиона рублей. Сроки выполнения — до 25 июня 2019 года. Посмотрим, насколько аккуратной выйдет работа.

А между тем блогер Илья Варламов уже нашел самый идеальный газон в Екатеринбурге. Варламова впечатлило благоустройство на улице Гоголя. Там предприниматель Юрий Окунев сам сделал красивый участок, потому что ему надоело смотреть на грязь, которая остается после припаркованных автомобилей. Неделю назад газон Окунева нещадно перекопали, но энергетики попытались убедить в том, что площадка осталась нетронутой.