Главная «ЕТВ»НовостиГород

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за ярмарки

12:50, 27 Февраль 2019
img_0609.JPG
Фото: ЕТВ
Стоянка будет недоступна для автомобилей уже вечером в пятницу, 1 марта.

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют. С 19 часов пятницы и до 18 часов воскресенья автомобилисты не смогут оставлять там свои машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города. Такие меры необходимы для проведения ярмарки 2 и 3 марта.

Организаторы мероприятия предлагают екатеринбуржцам оставлять автомобили на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. ЕТВ отметил их на карте:

Брошенные заводы Урала. Обретение дворца
ЕТВ рассказывает о цехах Уральского приборостроительного завода на набережной.

Торговые ряды будут работать 2 и 3 марта с 09:00 до 16:30. По традиции посетителям ярмарки предложат колбасы, мясо, молоко, грибы, ягоды, орехи и сухофрукты, рыбу, морепродукты, душистый мед и сладости. Кроме того, гостей напоят чаем, кофе и глинтвейном. Помимо еды в торговых рядах будут продавать сувениры из кожи, стекла, дерева, кукол ручной работы и многое другое.

Екатеринбургский «Газпром» попал на 200 тысяч из-за автомобилей
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за ярмарки»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, ярмарка, автомобиль, машины, площадь 1905 года, парковка, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Шаурма живет три года
Городские истории
Шаурма живет три года
Есть ли у киосков в Екатеринбурге шанс выжить и что произойдет с ними в недалеком будущем.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
22 марта в 12:30
С Иван Абрамов
Главные новости Екатеринбурга 27.02.2019
27 февраля в 19:00
С Марина Канатова, Григорий Вихарев, Юрий Шумков, Павел Дацюк
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».