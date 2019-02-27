Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют из-за ярмарки
Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге снова закроют. С 19 часов пятницы и до 18 часов воскресенья автомобилисты не смогут оставлять там свои машины, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации города. Такие меры необходимы для проведения ярмарки 2 и 3 марта.
Организаторы мероприятия предлагают екатеринбуржцам оставлять автомобили на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. ЕТВ отметил их на карте:
Торговые ряды будут работать 2 и 3 марта с 09:00 до 16:30. По традиции посетителям ярмарки предложат колбасы, мясо, молоко, грибы, ягоды, орехи и сухофрукты, рыбу, морепродукты, душистый мед и сладости. Кроме того, гостей напоят чаем, кофе и глинтвейном. Помимо еды в торговых рядах будут продавать сувениры из кожи, стекла, дерева, кукол ручной работы и многое другое.