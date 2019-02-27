«Это антисоциально»: директор «Спецавтобазы» предложил дружбу «Рифею»

« Рифея», который пытался отменить результаты конкурса по выбору регионального оператора. Компания , но тендер выиграла « Спецавтобаза». « Рифей» стал оператором Северного округа с центром в Нижнем Тагиле , но обратился в суд. Арбитражный суд окончательно отклонил искРифея», который пытался отменить результаты конкурса по выбору регионального оператора. Компания планировала получить Восточный округ с центром в Екатеринбургено тендер выигралаСпецавтобаза».Рифей» стал оператором Северного округа с центром в Нижнем Тагилено обратился в суд.





Глава « Спецавтобазы» Григорий Вихарев заявил , что компания готова забыть про конфликт и оказать « Рифею» помощь , если они не пытаются сорвать мусорную реформу.





« Если мы все вместе не включимся в работу , как одна команда , то реформа будет сбоить. Пострадают жители. Если коллеги добиваются этого , то это антисоциально», — сообщил Григорий Вихарев.





Если же « Рифей» преследует бизнес-интересы , то им могут их пересмотреть. « Сегодня прошел суд. Пусть эта точка будет точкой отсчета. Дальше работаем с чистого листа. Если „ Рифею“ нужна помощь Спецавтобазы , мы готовы ее оказать. Сейчас не до выяснения отношений , надо засучить рукава и идти работать», — сказал Григорий Вихарев.





Из-за судебного разбирательства екатеринбургская компания получила обеспечительные меры , запрещающие заключать договоры с новыми потребителями. И это напрямую угрожало запланированной на 1 января 2019 года мусорной реформе. Под давлением общественности « Рифей» отозвал иск об обеспечительных мерах , но до последнего требовал обнулить результаты конкурса , считая , что « Спецавтобаза» выиграла его с нарушениями.