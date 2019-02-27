«Это антисоциально»: директор «Спецавтобазы» предложил дружбу «Рифею»
15:23, 27 Февраль 2019
Арбитражный суд снова отклонил иск тюменского оператора, который претендовал на Восточную зону.
Арбитражный суд окончательно отклонил иск «Рифея», который пытался отменить результаты конкурса по выбору регионального оператора. Компания планировала получить Восточный округ с центром в Екатеринбурге, но тендер выиграла «Спецавтобаза». «Рифей» стал оператором Северного округа с центром в Нижнем Тагиле, но обратился в суд.
Глава «Спецавтобазы» Григорий Вихарев заявил, что компания готова забыть про конфликт и оказать «Рифею» помощь, если они не пытаются сорвать мусорную реформу.
«Если мы все вместе не включимся в работу, как одна команда, то реформа будет сбоить. Пострадают жители. Если коллеги добиваются этого, то это антисоциально», — сообщил Григорий Вихарев.
Если же «Рифей» преследует бизнес-интересы, то им могут их пересмотреть. «Сегодня прошел суд. Пусть эта точка будет точкой отсчета. Дальше работаем с чистого листа. Если „Рифею“ нужна помощь Спецавтобазы, мы готовы ее оказать. Сейчас не до выяснения отношений, надо засучить рукава и идти работать», — сказал Григорий Вихарев.
Из-за судебного разбирательства екатеринбургская компания получила обеспечительные меры, запрещающие заключать договоры с новыми потребителями. И это напрямую угрожало запланированной на 1 января 2019 года мусорной реформе. Под давлением общественности «Рифей» отозвал иск об обеспечительных мерах, но до последнего требовал обнулить результаты конкурса, считая, что «Спецавтобаза» выиграла его с нарушениями.
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