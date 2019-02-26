Снежный замес: сколько осталось разгрести Высокинскому

13:45, 26 Февраль 2019 Фото: ЕТВ ЕТВ прошел по центральным улицам, чтобы понять, успеет ли мэрия изгнать сугробы к середине марта.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский планирует очистить город от снега уже к середине марта , чтобы забыть про слякоть до следующей зимы. ЕТВ прошел по по центральным улицам и оценил фронт объем работ. Свой путь мы начали с перекрестка Малышева и 8 Марта. Целую бригаду рабочих нашли уже в Банковском переулке. Около десять человек пытались орудовать ледоколами на участке в десять метров. Почему нельзя было разделиться — осталось загадкой. Далее до улицы Хохрякова нам встречались только небольшие сугробы , заботливо сметенные к ограждениям. Райские кущи , из-за которых любимые общественные пространства Екатеринбурга придется обходить. Десять проектовиз-за которых любимые общественные пространства Екатеринбурга придется обходить.

Но все изменилось , когда мы сошли с главной улицы. Сугробы на Хохрякова возвышались на полтора метра. Раскопав один из них , мы смогли найти скамейку. Снежные кучи также красиво обрамляли и платные парковки.

Снежные холмы Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ

Чуть лучше ситуация оказалась на проспекте Ленина. Там снежные сугробы остались только возле деревьев — видимо , чтобы они не простыли. Но зачем окучивать снегом железные ящики клумб , мы не поняли. Ближе к улице Вайнера тоже остались кучки из ледяной крошки , которые смели в сторону , когда расчищали путь пешеходам.

, что снег сейчас остается только на частных территориях , которые не обслуживает муниципалитет. Например , возле торговых центров. Что с этим делать — пока не решили. Однако чистые улицы — это не гарантия безопасности в Екатеринбурге. Пенсионерка Галина Безроднова прошла вдоль здания администрации и угодила под ледяную глыбу. Женщина призналась ЕТВ , что приблизилась к ратуше только потому , что там были Глава города сообщилчто снег сейчас остается только на частных территорияхкоторые не обслуживает муниципалитет. Напримервозле торговых центров. Что с этим делать — пока не решили. Однако чистые улицы — это не гарантия безопасности в Екатеринбурге. Пенсионерка Галина Безроднова прошла вдоль здания администрации и угодила под ледяную глыбу. Женщина призналась ЕТВчто приблизилась к ратуше только потомучто там были вычищены ступеньки . Она получила травму лица.