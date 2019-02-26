Снежный замес: сколько осталось разгрести Высокинскому
13:45, 26 Февраль 2019
ЕТВ прошел по центральным улицам, чтобы понять, успеет ли мэрия изгнать сугробы к середине марта.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский планирует очистить город от снега уже к середине марта, чтобы забыть про слякоть до следующей зимы. ЕТВ прошел по по центральным улицам и оценил
фронт объем работ. Свой путь мы начали с перекрестка Малышева и 8 Марта. Целую бригаду рабочих нашли уже в Банковском переулке. Около десять человек пытались орудовать ледоколами на участке в десять метров. Почему нельзя было разделиться — осталось загадкой. Далее до улицы Хохрякова нам встречались только небольшие сугробы, заботливо сметенные к ограждениям.
Райские кущи
Десять проектов, из-за которых любимые общественные пространства Екатеринбурга придется обходить.
Но все изменилось, когда мы сошли с главной улицы. Сугробы на Хохрякова возвышались на полтора метра. Раскопав один из них, мы смогли найти скамейку. Снежные кучи также красиво обрамляли и платные парковки.
Инфографика: Николай Пекарский, ЕТВ
Чуть лучше ситуация оказалась на проспекте Ленина. Там снежные сугробы остались только возле деревьев — видимо, чтобы они не простыли. Но зачем окучивать снегом железные ящики клумб, мы не поняли. Ближе к улице Вайнера тоже остались кучки из ледяной крошки, которые смели в сторону, когда расчищали путь пешеходам.
Глава города сообщил, что снег сейчас остается только на частных территориях, которые не обслуживает муниципалитет. Например, возле торговых центров. Что с этим делать — пока не решили. Однако чистые улицы — это не гарантия безопасности в Екатеринбурге. Пенсионерка Галина Безроднова прошла вдоль здания администрации и угодила под ледяную глыбу. Женщина призналась ЕТВ, что приблизилась к ратуше только потому, что там были вычищены ступеньки. Она получила травму лица.
Видео: ЕТВ
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