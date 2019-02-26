Пятиэтажку у свердловской филармонии признали пригодной для жизни

Пятиэтажный дом на Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, который хотели снести ради новой филармонии, признали пригодным для жизни. Свердловская прокуратура прислала жильцам пятиэтажки ответ на обращение депутата Госдумы Дмитрия Ионина по вопросу строительства на месте жилого дома. Письмо прокуратуры жильцы опубликовали в Facebook.

Свердловское ведомство указало в письме, что несущие конструкции здания находятся в работоспособном состоянии. «Правовые основания для признания дома аварийным и его сноса отсутствуют», — написали в ответе. Также в письме добавили, что администрация Екатеринбурга еще не утвердила проекты планировки и межевания территории рядом с филармонией.

Прокурор Екатеринбурга уже объявил предостережение о том, что нельзя нарушать закон при подготовке документов по планировке территории рядом с филармонией.

