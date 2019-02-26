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Пятиэтажку у свердловской филармонии признали пригодной для жизни

13:23, 26 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Прокуратура сказала, что несущие конструкции дома находятся в нормальном состоянии.

Пятиэтажный дом на Карла Либкнехта, 40 в Екатеринбурге, который хотели снести ради новой филармонии, признали пригодным для жизни. Свердловская прокуратура прислала жильцам пятиэтажки ответ на обращение депутата Госдумы Дмитрия Ионина по вопросу строительства на месте жилого дома. Письмо прокуратуры жильцы опубликовали в Facebook.

Свердловское ведомство указало в письме, что несущие конструкции здания находятся в работоспособном состоянии. «Правовые основания для признания дома аварийным и его сноса отсутствуют», — написали в ответе. Также в письме добавили, что администрация Екатеринбурга еще не утвердила проекты планировки и межевания территории рядом с филармонией.

Прокурор Екатеринбурга уже объявил предостережение о том, что нельзя нарушать закон при подготовке документов по планировке территории рядом с филармонией.

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Напомним, дом на Карла Либкнехта, 40 захотели снести, чтобы построить новую филармонию по концепции Захи Хадид. Жильцы дома возмутились и развернули скандал вокруг строительства. За екатеринбуржцев вступился даже Совет по правам человека РФ: он попросил помощи у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава бюро Захи Хадид отреагировал на скандал очень сдержанно. Он лишь посочувствовал жильцам дома на Карла Либкнехта, 40. Недавно также появилась информация о том, что филармония выкупила 11 квартир в пятиэтажке. Всего в здании расположена 31 квартира.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Зал раздора, прокуратура Свердловской области, снос, Карла Либкнехта 40, филармония, Екатеринбург
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