Екатеринбургский Hyatt оградят придорожными заборами

Установка все новых и новых ограждений призвана якобы защитить пешеходов от возможных ДТП с вылетевшими машинами , по крайней мере , ГИБДД уверена в том , что это поможет. Против заборов выступают общественники , и даже мэрия

предписания дорожных полицейских.