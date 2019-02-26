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Екатеринбургский Hyatt оградят придорожными заборами

08:35, 26 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
На новые решетки для Верх-Исетского района выделили миллион рублей из городского бюджета.
В Екатеринбурге появятся новые дорожные ограждения. 1,1 миллиона рублей выделили на озаборивание Верх-Исетского района: решетки установят на улице Плотников от Венгерских Коммунаров до Крауля 80/3 и улице Бориса Ельцина от Челюскинцев и до отеля Hyatt Regency. Также новые стойки появятся на Татищева, 60 и 54, Готвальда, 4 и Попова, 33, на улице Школьников в районе дома № 72 по Татищева и на Волгоградской, 208.
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Такими будут ограждения на Бориса Ельцина

Фото: проектная документация\портал госзакупок

Установка все новых и новых ограждений призвана якобы защитить пешеходов от возможных ДТП с вылетевшими машинами, по крайней мере, ГИБДД уверена в том, что это поможет. Против заборов выступают общественники, и даже мэрия критикует предписания дорожных полицейских.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, Екатеринбург, заборы, ГИБДД, мэрия, госзакупки
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