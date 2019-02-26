Автобусы 57 и 57А в Екатеринбурге изменят схему движения в марте

Комитет по транспорту мэрии Екатеринбурга начал менять схему движения компенсирующих автобусов 57А и 57. По предложению Гортранса, в марте они начнут полностью дублировать отмененную 024 маршрутку (сейчас они захватывают только отрезки). Автобус 57А поедет со 2-й Новосибирской по Окружной, Селькоровской, Титова, 8 Марта, Бориса Ельцина по Макаровскому мосту до ДМБ № 9. Маршрут № 57 будет ехать с остановки «Елизавет» по Титова, 8 Марта, проспекту Ленина, Карла Либкнехта и далее на Стрелочников.

Интервал движения автобусов 57 и 57А составит 15 минут, а на участках, где они пересекаются — семь минут. Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках транспортной реформы. Мэрия надеялась, что другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции.

