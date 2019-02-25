Житель Екатеринбурга потерял Mercedes за долг в 400 тысяч
11:42, 25 Февраль 2019
Мужчина пытался показаться бесстрашным и не отреагировал на запрет выезжать за границу.
Житель Екатеринбурга взял в долг 414 тысяч рублей и не хотел их возвращать. Судебные приставы запретили ему выезжать за границу и регистрировать автомобиль, но это не помогло. Выяснилось, что мужчина оставлял под залог свой Mercedes-Benz, который стоил даже больше необходимой суммы, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Суд постановил продать его на торгах. Приставы пришли за машиной и забрали ее на стоянку. Если мужчина не выплатит долг, то больше не увидит свой Мерседес.
Без своего автомобиля Nissan X-Trail осталась и жительница Екатеринбурга, которая задолжала по кредитам 430 тысяч рублей. Иномарку забрали и у свердловского алиментщика.
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