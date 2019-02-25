Высокинский перевел стрелки на торговые центры из-за сугробов
14:49, 25 Февраль 2019
Мэрия должна заставить бизнес убрать снег.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил ускорить уборку города, чтобы избежать весеннего потопа. Сугробы остаются на территориях, которые не обслуживает муниципалитет: зоны торговых центров, управляющих компаний и ТСЖ, сообщили в пресс-службе мэрии. Избавится от снега должны к середине марта. После этого улицы начнут мыть.
Ранее Высокинский рассказывал, что мэрия не может решить, в какое время суток убирать город. По его словам, днем техника создает пробки на улицах, а ночные рейды остаются незамеченными жителями. На окончание зимнего сезона в город закупили 30 дополнительных машин.
Голодный центр
Как приготовить званый ужин без киосков.
Новое и интересное
«Совершеннолетие власти». О первом мэре Екатеринбурга издали книгу
Общество
Биографию Аркадия Чернецкого написал директор института муниципального управления Игорь Выдрин.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 22.02.2019
Грейдер на час
Городские истории
Почему сотен машин мало для уборки Екатеринбурга от снега.