Высокинский перевел стрелки на торговые центры из-за сугробов

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил ускорить уборку города, чтобы избежать весеннего потопа. Сугробы остаются на территориях, которые не обслуживает муниципалитет: зоны торговых центров, управляющих компаний и ТСЖ, сообщили в пресс-службе мэрии. Избавится от снега должны к середине марта. После этого улицы начнут мыть.

, что мэрия , днем техника создает пробки на улицах , а ночные рейды остаются незамеченными жителями. На окончание зимнего сезона в город закупили 30 дополнительных машин. Ранее Высокинский рассказывалчто мэрия не может решить , в какое время суток убирать город. По его словамднем техника создает пробки на улицаха ночные рейды остаются незамеченными жителями. На окончание зимнего сезона в город закупили 30 дополнительных машин.



