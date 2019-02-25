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Высокинский перевел стрелки на торговые центры из-за сугробов

14:49, 25 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Мэрия должна заставить бизнес убрать снег.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил ускорить уборку города, чтобы избежать весеннего потопа. Сугробы остаются на территориях, которые не обслуживает муниципалитет: зоны торговых центров, управляющих компаний и ТСЖ, сообщили в пресс-службе мэрии. Избавится от снега должны к середине марта. После этого улицы начнут мыть.

Ранее Высокинский рассказывал, что мэрия не может решить, в какое время суток убирать город. По его словам, днем техника создает пробки на улицах, а ночные рейды остаются незамеченными жителями. На окончание зимнего сезона в город закупили 30 дополнительных машин.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, мэр, уборка, уборка снега, Екатеринбург, Александр Высокинский
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