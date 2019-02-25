В Екатеринбурге с нуля построят новый парк с 63 деревьями

Екатеринбург обзаведется новым парком. «Уральское объединение строителей» создаст в городе первую Аллею строителей, в которой высадят 63 дерева. С 25 февраля по 8 марта любой житель уральской столицы сможет рассказать о районах и улицах города, где не хватает парков и зеленых пространств. Место для аллеи выберут с помощью открытого голосования.

Количество деревьев в аллее выбрано не случайно: 63 года назад работники впервые отметили День строителя. Новая аллея появится в преддверии очередной годовщины профессионального праздника.