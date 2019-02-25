В Екатеринбурге отремонтируют 53 участка дорог в 2019 году

Администрация Екатеринбурга составила список дорог, которые обещают отремонтировать в уральской столице в 2019 году. Ранее замглавы города по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов сообщал в «Открытой студии», что под реконструкцию попали 16 объектов, но сейчас в списке 53 участка, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. ЕТВ долго и упорно составлял карту, чтобы вы знали, какие дороги скоро будут в нормальном состоянии: