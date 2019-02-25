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В Екатеринбурге отремонтируют 53 участка дорог в 2019 году

16:38, 25 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее в мэрии говорили только о 16 объектах.

Администрация Екатеринбурга составила список дорог, которые обещают отремонтировать в уральской столице в 2019 году. Ранее замглавы города по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов сообщал в «Открытой студии», что под реконструкцию попали 16 объектов, но сейчас в списке 53 участка, сообщили ЕТВ в пресс-службе мэрии. ЕТВ долго и упорно составлял карту, чтобы вы знали, какие дороги скоро будут в нормальном состоянии:

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Всего в Свердловской области планируют благоустроить 140 километров трасс. Реконструкцию проведут на 39 участках, еще на 17 завершат уже начатый ремонт. Из федерального бюджета на ремонт выделят два миллиарда рублей.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, трасса , благоустройство, ремонт дорог, дороги, Екатеринбург
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