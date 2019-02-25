Полиция Екатеринбурга проверит падение льдины на пенсионерку

,

,

,



В мэрии происходящее пока не комментируют. Момент падения глыбы пытаются найти на камерах видеонаблюдения. « Сейчас анализируются видеозаписи из разных источников , проводится расследование», сообщили в пресс-службе администрации.





СКР по Свердловской области поднял вопрос о передаче материалов проверки из полиции в свои структуры , чтобы тщательно установить обстоятельства инцидента и , если нужно , возбудить уголовное дело по статье 238.

Полиция Екатеринбурга проверит информацию о падении глыбы льда со здания мэрии на голову 69-летней пенсионеркисообщили в пресс-группе городского УМВД. Снег сошел на женщину в субботу23 февраля на перекрестке Ленина и 8 марта. По данным портала е1пенсионерка получила рассечение лица и ушиб груди.