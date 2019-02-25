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Полиция Екатеринбурга проверит падение льдины на пенсионерку

13:25, 25 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
В мэрии, с крыши которой упал кусок льда, изучают видеозаписи и отказываются признавать ЧП.
Полиция Екатеринбурга проверит информацию о падении глыбы льда со здания мэрии на голову 69-летней пенсионерки, сообщили в пресс-группе городского УМВД. Снег сошел на женщину в субботу, 23 февраля на перекрестке Ленина и 8 марта. По данным портала е1, пенсионерка получила рассечение лица и ушиб груди.

В мэрии происходящее пока не комментируют. Момент падения глыбы пытаются найти на камерах видеонаблюдения. «Сейчас анализируются видеозаписи из разных источников, проводится расследование», сообщили в пресс-службе администрации.

СКР по Свердловской области поднял вопрос о передаче материалов проверки из полиции в свои структуры, чтобы тщательно установить обстоятельства инцидента и, если нужно, возбудить уголовное дело по статье 238.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Свердловская область , Екатеринбург
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