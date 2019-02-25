Мэрия Екатеринбурга пожалуется на перевозчика 024 маршрутки
13:04, 25 Февраль 2019
В администрации решили, что компания скрывала треть своей выручки.
Мэрия Екатеринбурга пожалуется в прокуратуру на перевозчика «Пегас», обслуживающего маршрутку № 024. В отчете компании значилось, что 14% билетов оплачивали наличными, а 86% — картой. Однако соотношение должно было быть примерно равным. Администрация усомнилась, что часть выручки не уходит «налево», сообщили в пресс-службе мэрии.
Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках транспортной реформы. Мэрия надеялась, что другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции.
Комитет по транспорту долгое время отстаивал отмену 024 автобуса, рассказывая, насколько дорого он обходится городскому бюджету, но в итоге согласился ее вернуть. Мэрия не стала продлевать контракт с перевозчиком «Пегас» и запустила дублирующие маршруты. Они будут курсировать пока не разыграют новый контракт. Поиск перевозчика займет три месяца.
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