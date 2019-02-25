Мэрия Екатеринбурга пожалуется на перевозчика 024 маршрутки

Мэрия Екатеринбурга пожалуется в прокуратуру на перевозчика « Пегас», обслуживающего маршрутку № 024. В отчете компании значилось , что 14% билетов оплачивали наличными , а 86% — картой. Однако соотношение должно было быть примерно равным. Администрация усомнилась , что часть выручки не уходит « налево», сообщили в пресс-службе мэрии.

Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года в рамках транспортной реформы. Мэрия надеялась , что другие маршруты справятся с пассажиропотоком , но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции.