Екатеринбургский дизайнер сделал благотворительный значок с единорогом
16:39, 25 Февраль 2019
Ранее Дмитрий Фатхиев-Долохов разработал знаки для Музея истории РЖД, музея УГМК и «Уральских авиалиний».
Екатеринбуржец Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустил новую серию значков. На этот раз дизайнер сделал пин с единорогом ля благотворительной программы «Дети верят в чудо» совместно с УБРиР.
Ранее Дмитрий Фатхиев-Долохов представил уменьшенную копию первого екатеринбургского вокзала. В декабре екатеринбургский дизайнер увековечил самолеты «Уральских авиалиний» и главные атрибуты путешественника: паспорт и чемодан. Своими значками обзавелся и музей техники УГМК.
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