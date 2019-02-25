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Екатеринбургский дизайнер сделал благотворительный значок с единорогом

16:39, 25 Февраль 2019
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Фото: Дмитрий Фатхиев-Долохов / facebook
Ранее Дмитрий Фатхиев-Долохов разработал знаки для Музея истории РЖД, музея УГМК и «Уральских авиалиний».
Екатеринбуржец Дмитрий Фатхиев-Долохов выпустил новую серию значков. На этот раз дизайнер сделал пин с единорогом ля благотворительной программы «Дети верят в чудо» совместно с УБРиР.

Ранее Дмитрий Фатхиев-Долохов представил уменьшенную копию первого екатеринбургского вокзала. В декабре екатеринбургский дизайнер увековечил самолеты «Уральских авиалиний» и главные атрибуты путешественника: паспорт и чемодан. Своими значками обзавелся и музей техники УГМК.
Голодный центр
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , значки, Дмитрий Фатхиев-Долохов
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