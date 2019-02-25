Екатеринбург завалит снегом до выходных

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Понедельник , 25 февраля , будет чуть холоднее , чем остальные дни: к обеду воздух прогреется только до -8 градусов , будет дуть сильный западный ветер ( 4,4 метра в секунду) и идти небольшой снег. К вечеру столбики термометров опустятся до -13 градусов. В таком же режиме пройдет вторник , только ветер чуть успокоится и поменяет направление на юго-западное.





В среду , 27 февраля , потеплеет до -5 градусов днем , все еще будет идти снег. Как и в четверг. По ночам станет теплее — температура будет снижаться только до -8 градусов. И в первый день весны екатеринбуржцев ожидает -3 градуса днем с небольшим снегом. Надеемся , коммунальщики смогут оперативно разгрести осадки.

Весна приближается к Екатеринбургумы всей редакцией в это очень верим), и в воздухе уже витает ожидание тепла. Правдапока не слишком интенсивноено близкие к нулевым температуры уже бывают. Так будет и на этой неделе.