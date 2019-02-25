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Екатеринбург завалит снегом до выходных

08:15, 25 Февраль 2019
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Фото: ЕТВ
Температура воздуха будет весьма приятной.
Весна приближается к Екатеринбургу (мы всей редакцией в это очень верим), и в воздухе уже витает ожидание тепла. Правда, пока не слишком интенсивное, но близкие к нулевым температуры уже бывают. Так будет и на этой неделе.

Понедельник, 25 февраля, будет чуть холоднее, чем остальные дни: к обеду воздух прогреется только до -8 градусов, будет дуть сильный западный ветер (4,4 метра в секунду) и идти небольшой снег. К вечеру столбики термометров опустятся до -13 градусов. В таком же режиме пройдет вторник, только ветер чуть успокоится и поменяет направление на юго-западное.

В среду, 27 февраля, потеплеет до -5 градусов днем, все еще будет идти снег. Как и в четверг. По ночам станет теплее — температура будет снижаться только до -8 градусов. И в первый день весны екатеринбуржцев ожидает -3 градуса днем с небольшим снегом. Надеемся, коммунальщики смогут оперативно разгрести осадки.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Город, снегопад, погода, Екатеринбург
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