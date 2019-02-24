«Великий Шелковый путь» завершится в гостинице «Мадрид»
Компания «Великий Шелковый путь», которой в аренд было отдано здание гостиницы, обещает к августу 2019 года подготовить научно-проектную документацию. Затем будет проведена госэкспертиза: «Мадрид» является объектом культурного наследия, а его внешний вид, внутренняя планировка и элементы отделки являются предметом охраны.
Конечные сроки реализации проекта на встрече главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко и представителей компании «Великий Шелковый путь» не назывались. Но известно, что здание гостиницы, построенное по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, превратиться в «Дом Дружбы имени Мао». В бывшем «Мадриде» разместятся музей, ресторан, гостиницу и зал для торжественных приемов. Одним из партнеров реставрации легендарного здания на Уралмаше станет государственная «Аньшаньская металлургическая строительная группа» (ANSTEEL), одна из крупнейших в Китае.
Гостиница «Мадрид» была отдана в аренду за 1 рубль на 49 лет. Здание было построено было в 1933–1937 годах архитекторами Безруковым и Оранским при участии выпускника немецкой архитектурной школы Bauhaus Белы Шефлера. Строить начинали гостиницу для специалистов, приезжающих на завод Уралмаш. Но из-за начавшейся войны в Испании здание было решено отдать беженцам из Мадрида. Несмотря на то, что борцы с режимом Франко в построенном на площади Первой пятилетки так и не появились, название «Мадрид» прижилось.
В конце 30-х годов гостиница прослужила как женское общежитие, в годы Великой Отечественной войны превратилась в госпиталь, потом опять стала жилым зданием. В девяностые гостиницу сдавали под бизнес бесконечным коммерсантам, которые, не сильно заботясь о сохранении исторического наследия, переделывали интерьеры «Мадрида» в своем вкусе. В 2012 году отсюда съехал последний арендатор, и гостиницу законсервировали.