«Великий Шелковый путь» завершится в гостинице «Мадрид»

Компания «Великий Шелковый путь», которой в аренд было отдано здание гостиницы, обещает к августу 2019 года подготовить научно-проектную документацию. Затем будет проведена госэкспертиза: «Мадрид» является объектом культурного наследия, а его внешний вид, внутренняя планировка и элементы отделки являются предметом охраны.

Конечные сроки реализации проекта на встрече главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко и представителей компании «Великий Шелковый путь» не назывались. Но известно, что здание гостиницы, построенное по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского, превратиться в «Дом Дружбы имени Мао». В бывшем «Мадриде» разместятся музей, ресторан, гостиницу и зал для торжественных приемов. Одним из партнеров реставрации легендарного здания на Уралмаше станет государственная «Аньшаньская металлургическая строительная группа» (ANSTEEL), одна из крупнейших в Китае.