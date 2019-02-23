Праздновать 300-летие Екатеринбурга начнут в конгресс-холле
12:04, 23 Февраль 2019
Сооружение достроят к саммиту GMIS летом 2019 года.
Мэрия планирует начать праздник 300-летия Екатеринбурга (в 2023 году) в конгресс-холле, который сейчас на Новокольцовском тракте достраивает «Синара-Девелопмент». О планах на сооружение, первым мероприятием в котором станет саммит GMIS в июне 2019 года, куда слетятся главы десяти государств, рассказал вице-мэр Анатолий Гагарин в эфире «Город FM».
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Это очень масштабное сооружение, которое позволяет нам также встречать крупнейших мировых звезд. На территории от Москвы до Сибири таких конгресс-центров нет. Мы еще раз подтвердим, что наш город может принимать мировых гостей самого высокого уровня. Кстати, мы планируем, что торжественные мероприятия по открытию празднования 300-летия Екатеринбурга тоже будут проходить здесь.
Строительство конгресс-холла, который станет частью большого комплекса с МВЦ «Экспо» сейчас находится в завершающей стадии. Кроме собственно самого сооружения «Синара Девелопмент» полностью переделывает парковку выставочного центра. Также у чиновников свердловского правительства есть планы проложить еще одну дорогу в «Экспо», так как сейчас во время больших мероприятий скапливаются большие пробки на выезде.
ЕТВ подробно рассказывал, как устроен конгресс-холл здесь.
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