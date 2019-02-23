Праздновать 300-летие Екатеринбурга начнут в конгресс-холле

Это очень масштабное сооружение , которое позволяет нам также встречать крупнейших мировых звезд. На территории от Москвы до Сибири таких конгресс-центров нет. Мы еще раз подтвердим , что наш город может принимать мировых гостей самого высокого уровня. Кстати , мы планируем , что торжественные мероприятия по открытию празднования 300-летия Екатеринбурга тоже будут проходить здесь.

Анатолий Гагарин, вице-мэр по организации общероссийских и международных мероприятий