Жители Екатеринбурга снова решат, что важнее благоустроить

, набережную от Куйбышева до ЦПКиО , парк имени XXII партсъезда , набережную от Челюскинцев до моста через Ольховку , набережную от Папанина до Челюскинцев , сквер на Высоцкого , площадь Обороны , сквер на Грибоедова и Сквер по проспекту Орджоникидзе. На первом этапе предстоит выбрать пять из них , которые продолжат борьбу за бюджетные деньги. Голосовать можно Порядок благоустройство екатеринбургских парков в 2020 году снова определит рейтинговое голосование. В перечень включили девять территорий: Зеленую рощунабережную от Куйбышева до ЦПКиОпарк имени XXII партсъезданабережную от Челюскинцев до моста через Ольховкунабережную от Папанина до Челюскинцевсквер на Высоцкогоплощадь Оборонысквер на Грибоедова и Сквер по проспекту Орджоникидзе. На первом этапе предстоит выбрать пять из нихкоторые продолжат борьбу за бюджетные деньги. Голосовать можно здесь:







