Жители Екатеринбурга снова решат, что важнее благоустроить
15:05, 22 Февраль 2019
В 2020 году шанс есть у нескольких участков набережной и таинственного леса.
Порядок благоустройство екатеринбургских парков в 2020 году снова определит рейтинговое голосование. В перечень включили девять территорий: Зеленую рощу, набережную от Куйбышева до ЦПКиО, парк имени XXII партсъезда, набережную от Челюскинцев до моста через Ольховку, набережную от Папанина до Челюскинцев, сквер на Высоцкого, площадь Обороны, сквер на Грибоедова и Сквер по проспекту Орджоникидзе. На первом этапе предстоит выбрать пять из них, которые продолжат борьбу за бюджетные деньги. Голосовать можно здесь:
Зеленую рощу дизайнеры предлагают разделить на две зоны: таинственный лес и сосновый бор. В первом будут находиться три детские площадки, а во второй — стадион и место для выгула собак. В парке Коммунаров продолжат реализовывать концепцию «Бульварной ленты». На главной площади планируют обустроить озеро, которое в зимнее время будет превращаться в каток. Фонтан должен появиться и на площадке возле «Дворца молодежи». В остальных территориях все как полагается: детские площадки, лавочки и зелень.
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Рейтинговое голосование за объекты, которые стоят в очереди на благоустройство, проводили во время президентских выборов. В финальный список вошли четыре участка: набережная Исети (два отрезка), сквер у Оперного театра и Зеленая роща (она стала аутсайдером). Тогда больше всего голосов набрала набережная от Куйбышева до ЦПКиО.
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