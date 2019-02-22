В Екатеринбурге похолодает к концу выходных
08:48, 22 Февраль 2019
Никаких лютых морозов не предвидится.
Уже привычный горожанам не слишком интенсивный снегопад продолжится до понедельника. Сегодня, 22 февраля, сюрпризов не будет — снег, -3 днем и -5 ночью. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью три метра в секунду.
Существенно ситуация не изменится и в праздничную субботу, 23 февраля. Весь день будет идти небольшой снег, но к вечеру синоптики прогнозируют небольшое похолодание — до -10 градусов.
Существенно ситуация не изменится и в праздничную субботу, 23 февраля. Весь день будет идти небольшой снег, но к вечеру синоптики прогнозируют небольшое похолодание — до -10 градусов.
Дневные температуры воскресенья, 24 февраля, будут чуть ниже, чем в среднем на этой неделе — до -8 градусов. По-прежнему будет идти снег. Надевайте шапку — до весны еще долго.
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