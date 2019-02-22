Главная «ЕТВ»НовостиГород

В Екатеринбурге похолодает к концу выходных

08:48, 22 Февраль 2019
zima_sneg_gorod_khram.jpg
Фото: ЕТВ
Никаких лютых морозов не предвидится.
Уже привычный горожанам не слишком интенсивный снегопад продолжится до понедельника. Сегодня, 22 февраля, сюрпризов не будет — снег, -3 днем и -5 ночью. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью три метра в секунду.

Существенно ситуация не изменится и в праздничную субботу, 23 февраля. Весь день будет идти небольшой снег, но к вечеру синоптики прогнозируют небольшое похолодание — до -10 градусов.

Дневные температуры воскресенья, 24 февраля, будут чуть ниже, чем в среднем на этой неделе — до -8 градусов. По-прежнему будет идти снег. Надевайте шапку — до весны еще долго.
Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»
О жизни в России и своей карьере рассказывает бельгийская центровая баскетбольного клуба УГМК
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге похолодает к концу выходных»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, зима, погода, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
27 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
МРТ. Женское здоровье
22 февраля в 18:00
С Максим Зырянов
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.