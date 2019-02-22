В Екатеринбурге похолодает к концу выходных

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Существенно ситуация не изменится и в праздничную субботу , 23 февраля. Весь день будет идти небольшой снег , но к вечеру синоптики прогнозируют небольшое похолодание — до -10 градусов.





Дневные температуры воскресенья , 24 февраля , будут чуть ниже , чем в среднем на этой неделе — до -8 градусов. По-прежнему будет идти снег. Надевайте шапку — до весны еще долго.

Уже привычный горожанам не слишком интенсивный снегопад продолжится до понедельника. Сегодня22 февралясюрпризов не будет — снег-3 днем и -5 ночью. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью три метра в секунду.