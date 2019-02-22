В ЦПКиО сделают отдельные входы для 30-летних и 70-летних

, вторую — дирекция парка , а третью — ( Clever Park заказал проект голландским архитекторам). В прошлую субботу , 16 февраля , первую и третью Сейчас в работе есть три концепции для дальнейшего развития ЦПКиО: первую представило управление культурывторую — дирекция паркаа третью — бизнес Clever Park заказал проект голландским архитекторам). В прошлую субботу16 февраляпервую и третью обсуждали на круглом столе с горожанами.





В марте , Александр Высокинский назвал ориентировочно 12-15 числа , в Екатеринбург приедут те самые голландцы , которые разрабатывали концепцию для Clever Park. У мэрии есть мысли совместить этот вариант с проектом управления культуры , потому что в иностранном проекте не хватает внимания к Маяковскому и советским подходам , которые , как убежден Высокинский , игнорировать нельзя.





Напомним , скандал вокруг ЦПКиО разгорелся в конце 2017 года , когда шоумен и общественник Александр Цариков написал петицию , требуя уволить Романа Шадрина с поста директора парка. Причиной стали памятники на Аллее боевой славы , которые напомнили горожанам могилки. Тогда же речь зашла и о концепции парка , которой нет.



