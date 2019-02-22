В ЦПКиО сделают отдельные входы для 30-летних и 70-летних
08:33, 22 Февраль 2019
Екатеринбургский парк должен угодить всем.
Мэр Александр Высокинский в эфире ОТВ рассказал, каким видит будущее ЦПКиО им. Маяковского, который недавно лишился директора — одиозный генерал Роман Шадрин покинул свой пост после трех лет работы. По мнению главы Екатеринбурга, в жизнедеятельности парка должна четко соблюдаться сезонность. Летом (с мая по сентябрь) и зимой (с октября по апрель) логика эксплуатации будет разной.
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Мы смотрим отдельные целевые группы. И нужно сделать отдельные площадки с отдельными входами с 20 до 30, с 30 до 40, с 40 до 50, с 50 до 60, с 60 до 70 и 70+ лет. Значит у парка должно быть множество разных входов, куда все могли бы приходить. Территории должны быть заточены под ту или иную целевую группу. Кому-то нравится погулять, кому-то — сходить с детьми на аттракционы, кому-то — посидеть в летнем кафе, дискотека. Но это все должен быть один парк, который должен удовлетворять интересы горожан. Мы ищем, как это все совместить.
Сейчас в работе есть три концепции для дальнейшего развития ЦПКиО: первую представило управление культуры, вторую — дирекция парка, а третью — бизнес (Clever Park заказал проект голландским архитекторам). В прошлую субботу, 16 февраля, первую и третью обсуждали на круглом столе с горожанами.
В марте, Александр Высокинский назвал ориентировочно 12-15 числа, в Екатеринбург приедут те самые голландцы, которые разрабатывали концепцию для Clever Park. У мэрии есть мысли совместить этот вариант с проектом управления культуры, потому что в иностранном проекте не хватает внимания к Маяковскому и советским подходам, которые, как убежден Высокинский, игнорировать нельзя.
Напомним, скандал вокруг ЦПКиО разгорелся в конце 2017 года, когда шоумен и общественник Александр Цариков написал петицию, требуя уволить Романа Шадрина с поста директора парка. Причиной стали памятники на Аллее боевой славы, которые напомнили горожанам могилки. Тогда же речь зашла и о концепции парка, которой нет.
ЕТВ подробно разбирал, сколько денег нужно вложить в ЦПКиО, чтобы сделать из него что-то не хуже Парка Горького в Москве, зачем ЦПКиО концепция и почему невозможно угодить всем потенциальным посетителям.
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